亞運會2026羽毛球女雙決賽韓國組合盡顯風度 對手受傷拒乘人之危
亞運會2026羽毛球周二（29日）上演5場決賽，女子雙打再次由中國隊的「世一」組合譚寧／劉聖書大戰世界排名第二的韓國組合白荷娜／李紹希。雙方再次合演一場巔峰對決，去到比賽第三局末段，劉聖書不幸腳部抽筋，不過白荷娜／李紹希拒絕乘人之危，沒有刻意將球打向劉聖書，反而集中攻向譚寧一人，盡顯體育精神。
亞運會2026．羽毛球︱女雙決賽「世一」對「世二」組合巔峰對決
羽毛球女雙近年的決賽幾乎都可見到譚寧／劉聖書及白荷娜／李紹希的身影，賽前雙方18次碰頭譚寧／劉聖書以11勝7負稍為佔優。然而今年世錦賽決賽以及今屆亞運，均是由白荷娜／李紹希踏上頒獎台最高一格。譚寧／劉聖書這對中國組合以打法猶如男子選手、進攻火力強大見稱，白荷娜／李紹希則擁有韓國組合的優良傳統，韌力驚人。
首局雙方已難分高下，得分梅花間竹，經過20次平手、8次刁時，譚寧／劉聖書以28：26先下一城。第二局白荷娜／李紹希把握中國組合體力稍降，以21：18勝出，1：1扳平局數。
劉聖書帶傷上陣 末段戰至抽筋仍力拚
決勝局，白荷娜／李紹希局初曾領先5：2、10：6，進攻火力較強的譚寧／劉聖書追平10：10後，曾一度反超前15：12，末段仍以18：17領前一分。戰至18：18的關鍵時刻，帶傷上陣的劉聖書戰至抽筋，拍檔譚寧一度為她拉筋，劉聖書經過短暫治療，移動能力明顯受影響，她堅持作戰甚至一度坐在地上頑強回球。
白荷娜／李紹希拒絕乘人之危 集中攻向沒有受傷譚寧身上
對手有球員受傷，正是韓國隊的大好機會，不過白荷娜／李紹希並未因而針對劉聖書而打，反而似乎刻意盡量將球打向沒有受傷的譚寧一方。劉聖書留在網前，仍盡力協助隊友，韓國隊把握機會後上連得4分，再贏一局21：18，雙方力戰長達1小時44分鐘，白荷娜／李紹希以局數2：1反勝譚寧／劉聖書贏得金牌。不過賽後兩位韓國球手第一時間問候受傷的劉聖書，無論球場內外均盡顯體育精神。
白荷娜／李紹希上屆亞運在女雙決賽不敵中國另一組合賈一凡／陳清晨獲銀牌，今屆終能再進一步獲得金牌，韓國結束24年的等待，再次獲得女雙亞運金牌。
暫時未知劉聖書的傷勢如何，惟她在賽後的頒獎禮自行站立領獎。
項目／獎牌
金牌
銀牌
銅牌
男團
印尼
中國
印度、泰國
男雙
金元浩／徐承宰（韓國）、阿爾菲安／菲克里（印尼）
男單
俞泰彬（韓國）、法漢（印尼）
女團
中國
日本
印尼、韓國
女雙
白荷娜／李紹希（韓國）
譚寧／劉聖書 （中國）
陳康樂／穆拉里塔蘭（馬來西亞）、中西 貴映／上坂鈴（日本）
女單
陳雨菲（中國）、王祉怡（中國）
混雙
蔣振邦／魏雅欣（中國）
薩納維／馬瓦爾 （印尼）
馮彥哲／黃東萍（中國）、葉宏蔚／詹又蓁（中華台北）