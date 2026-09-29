亞運會2026羽毛球女雙決賽韓國組合盡顯風度　對手受傷拒乘人之危

撰文：吳慕兒
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亞運會2026羽毛球周二（29日）上演5場決賽，女子雙打再次由中國隊的「世一」組合譚寧／劉聖書大戰世界排名第二的韓國組合白荷娜／李紹希。雙方再次合演一場巔峰對決，去到比賽第三局末段，劉聖書不幸腳部抽筋，不過白荷娜／李紹希拒絕乘人之危，沒有刻意將球打向劉聖書，反而集中攻向譚寧一人，盡顯體育精神。

亞運會2026．羽毛球︱劉聖書在女雙決賽第三局末段戰至抽筋。（新華社）

亞運會2026．羽毛球︱女雙決賽「世一」對「世二」組合巔峰對決

羽毛球女雙近年的決賽幾乎都可見到譚寧／劉聖書及白荷娜／李紹希的身影，賽前雙方18次碰頭譚寧／劉聖書以11勝7負稍為佔優。然而今年世錦賽決賽以及今屆亞運，均是由白荷娜／李紹希踏上頒獎台最高一格。譚寧／劉聖書這對中國組合以打法猶如男子選手、進攻火力強大見稱，白荷娜／李紹希則擁有韓國組合的優良傳統，韌力驚人。

亞運會2026．羽毛球︱韓國的白荷娜／李紹希反勝中國組合奪金。（新華社）

首局雙方已難分高下，得分梅花間竹，經過20次平手、8次刁時，譚寧／劉聖書以28：26先下一城。第二局白荷娜／李紹希把握中國組合體力稍降，以21：18勝出，1：1扳平局數。

亞運會2026．羽毛球︱劉聖書帶傷上陣仍力拚。（新華社）

劉聖書帶傷上陣　末段戰至抽筋仍力拚

決勝局，白荷娜／李紹希局初曾領先5：2、10：6，進攻火力較強的譚寧／劉聖書追平10：10後，曾一度反超前15：12，末段仍以18：17領前一分。戰至18：18的關鍵時刻，帶傷上陣的劉聖書戰至抽筋，拍檔譚寧一度為她拉筋，劉聖書經過短暫治療，移動能力明顯受影響，她堅持作戰甚至一度坐在地上頑強回球。

亞運會2026．羽毛球︱兩中國球手賽後雙雙倒地，劉聖書立即接受治療。（新華社）

白荷娜／李紹希拒絕乘人之危　集中攻向沒有受傷譚寧身上

對手有球員受傷，正是韓國隊的大好機會，不過白荷娜／李紹希並未因而針對劉聖書而打，反而似乎刻意盡量將球打向沒有受傷的譚寧一方。劉聖書留在網前，仍盡力協助隊友，韓國隊把握機會後上連得4分，再贏一局21：18，雙方力戰長達1小時44分鐘，白荷娜／李紹希以局數2：1反勝譚寧／劉聖書贏得金牌。不過賽後兩位韓國球手第一時間問候受傷的劉聖書，無論球場內外均盡顯體育精神。

亞運會2026．羽毛球︱白荷娜／李紹希順利贏得女雙金牌。（新華社）

白荷娜／李紹希上屆亞運在女雙決賽不敵中國另一組合賈一凡／陳清晨獲銀牌，今屆終能再進一步獲得金牌，韓國結束24年的等待，再次獲得女雙亞運金牌。

亞運會2026．羽毛球︱白荷娜／李紹希順利贏得女雙金牌。（新華社）
亞運會2026．羽毛球︱白荷娜／李紹希順利贏得女雙金牌。（新華社）
亞運會2026．羽毛球︱白荷娜／李紹希順利贏得女雙金牌。（路透社）

暫時未知劉聖書的傷勢如何，惟她在賽後的頒獎禮自行站立領獎。

亞運會2026．羽毛球︱暫時未知劉聖書的傷勢如何，惟她在賽後的頒獎禮自行站立領獎。（新華社）
亞運會2026．羽毛球︱暫時未知劉聖書的傷勢如何，惟她在賽後的頒獎禮自行站立領獎。（新華社）
亞運會2026．羽毛球︱暫時未知劉聖書的傷勢如何，惟她在賽後的頒獎禮自行站立領獎。（新華社）

2026亞運會羽毛球項目獎牌

項目／獎牌

金牌

銀牌

銅牌

男團

印尼

中國

印度、泰國

男雙

金元浩／徐承宰（韓國）、阿爾菲安／菲克里（印尼）

男單

俞泰彬（韓國）、法漢（印尼）

女團

中國

日本

印尼、韓國

女雙

白荷娜／李紹希（韓國）

譚寧／劉聖書 （中國）

陳康樂／穆拉里塔蘭（馬來西亞）、中西 貴映／上坂鈴（日本）

女單

陳雨菲（中國）、王祉怡（中國）

混雙

蔣振邦／魏雅欣（中國）

薩納維／馬瓦爾 （印尼）

馮彥哲／黃東萍（中國）、葉宏蔚／詹又蓁（中華台北）

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