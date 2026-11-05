巴西U20州錦標賽變全武行　球證狂派53面紅牌創世界紀錄【有片】

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一場男子U20乙組足球錦標賽準決賽首回合，烏貝蘭迪亞（Uberlandia）主場對馬莫利（Mamore）一仗，因馬莫利球員入球慶祝挑釁，演變成球場全武行，最終球證向雙方球員、教練及職員累積出示53面紅牌，創下世界紀錄。



烏貝蘭迪亞一名球員早段兩黃一紅被逐，球隊3名助教與教練團成員隨即衝入場內圍堵球證，球證當場驅逐其中兩人。之後當客軍馬莫利射成3：1時，入球球員隨即跑向烏貝蘭迪亞後備席，以帶有嘲諷成份的動作慶祝，導致雙方職球員數十人大混戰，賽事暫停長達40分鐘，球證莫迪斯高（Fernando Patrick Drosghic Modesto）終宣布腰斬賽事。由於球場多處受到破壞，甚至要出動軍警到場。

巴西米納斯吉拉斯州一場U20男足青年錦標賽，球證出示多達53張紅牌，創下世界紀錄。（X）

主球證莫迪斯高賽後向州足總遞交的報告中並寫道：「下半場54分鐘爆發一場大混戰，無可能出示紅牌及控制場面。因此，鑑於現場混亂且缺乏安全保障，我宣布比賽結束。」他後補驅逐兩隊共43名球員、8名教練團成員及2名球會高層，合計多達53人。

一場打破世界紀錄的紅牌風暴，不止導致比賽腰斬，警方報告更指，球場內有14扇門被砸壞，淋浴設施受損，窗戶被砸碎，枱椅等亦遭破壞。

足球歷史上此前最瘋狂的驅逐紀錄，發生在2011年2月阿根廷第五級聯賽，Claypole對 Victoriano Arenas的賽事共出現36面紅牌。事隔15年，這項塵封已久的紀錄被巴西青年球員大幅推高。

由於兩隊在今場大量紅牌後，已無足夠法定人數參與次回合，主隊烏貝蘭迪亞隨後表示，基於「公平競技精神」，他們將放棄準決賽第二回合，由馬莫利直接晉級決賽。