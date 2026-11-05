WTA香港賽︱伊雅娜苦戰近2小時挫捷克新星　9度挽救破發點入8強

WTA香港網球公開賽，菲律賓「甜心」伊雅娜（Alexandra Eala）16強再度登場，這位賽事2號種子以6：4、7：6擊敗捷克球手華倫杜娃（Tereza Valentová），順利再過一關，下輪與克羅地亞球手盧錫（Antonia Ružić）爭入準決賽。



WTA香港賽︱伊雅娜16強成功再過一關。（Getty Images）

伊雅娜首圈6：4、6：3直落兩盤擊敗澳洲球手鍾絲（Emerson Jones），今場再次在維園全場觀眾打氣下面對捷克19歲新星華倫杜娃，首盤一開始非常順利，第2局成功「破發」，加上兩度「保發」領先3：0。

WTA香港賽︱維園中央場的觀眾幾乎全為伊雅娜打氣。（Getty Images）

不過戰至第7局輪到華倫杜娃「破發」，捷克球手「保發」後追至4：4平手。關鍵在第9局，華倫杜娃在伊雅娜的發球局3度獲得破發點，惟全數未能把握，伊雅娜辛苦「保發」，更隨即在對手發球局連贏4分「破發」成功，以6：4先贏第一盤。

WTA香港賽︱捷克球手華倫杜娃（Tereza Valentová）與伊雅娜合演一場精彩比賽。（Getty Images）

第二盤早段雙方「保發」戰至2：2，第5局華倫杜娃率先「破發」，伊雅娜隨即打破對方發球局回應，追平3：3。華倫杜娃第7局再次打破伊雅娜發球局，「保發」後一度領先5：3。伊雅娜順利保住發球局後，第10局再次「破發」追成5：5，兩位球手「保發」後，雙方要以決勝局分高下。

WTA香港賽︱伊雅娜賽後多謝入場球迷支持。（Getty Images）

Tie break伊雅娜一度領前5：0，華倫杜娃追至6：6平手，伊雅娜終以9：7勝出決勝局。雖然伊雅娜以6：4、7：6直落兩盤報捷，但接近兩小時才以些微差距擊敗對手，因此這位世界排名17的球手在勝出一刻激動得雙手握拳大叫慶祝。伊雅娜之前兩次在巡迴賽對華倫杜娃均落敗，今次是她首次擊敗對方，今場雙方勝負關鍵是伊雅娜全數把握4次「破發」機會的同時，面對12次面對「破發點」成功救回當中9個。

賽後伊雅娜直言今仗贏得艱辛，「真是非常、非常難打，Tereza（華倫杜娃）打得很好，我們能夠帶來一場水平十分高的比賽……能夠勝出我很開心，我想我有點死裏逃生（ I think I escaped a little bit）。」