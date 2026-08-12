足球熱話｜C朗佐真娜IG低調曬婚戒宣布結婚　簡單發文勝千言萬語

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）人生步入另一階段，C朗在Instagram宣布與相戀多年女友佐真娜（Georgina Rodríguez）結為夫妻，兩人在社交網站低調曬婚戒，簡單「C❤️G」已勝過千言萬語。



41歲的C朗與32歲的佐真娜，宣布喜訊手法也極為低調，兩人在社交平台貼出的照片中，雙手交疊，展示左手無名指上的簡約金屬婚戒。

C朗今日曬出戒指，配文「C❤️G」宣布結婚。（Instagram＠cristiano）

據外媒報道，二人於C朗家鄉葡萄牙秘密進行了婚禮，5名子女（16歲的長子小C朗Cristiano Ronaldo Junior、9歲的雙胞胎Eva Maria和Mateo，8歲的女兒Alana Martina以及4歲的女兒Bella）在場見證父母幸福時刻。

C朗與孩子們，其中兩名幼女Alana和Bella為現任妻子佐真娜所生。（Instagram＠cristiano）

日前傳媒報道C朗8月8日於家鄉馬德拉島的豐沙爾大教堂大婚，引發數千名球迷現場圍觀，結果「鬧烏龍」誤闖素人婚禮。C朗本人事後親自在相關新聞中留下5個「😂」（笑到喊）的表情符號幽默回應。

C朗2016年對馬德里Gucci專門店工作的佐真娜一見鍾情，二人迅速墜入愛河。佐真娜由店員化身葡萄牙球王的伴侶，不僅悉心照顧C朗子女，更陪伴他走過皇馬、祖雲達斯、曼聯及艾納斯的各地聯賽生涯。一年前，佐真娜曬出巨鑽戒指宣布訂婚，一年後同日二人喜結連理。