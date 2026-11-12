桌球王中王賽｜奧蘇利雲吞蛋出局　沙比卓林普吳宜澤齊早段止步

在英格蘭舉行的2026年桌球王中王賽（Champion of Champions），三大球星沙比（Mark Selby）、卓林普（Judd Trump）及奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），以及3號種子兼應屆世界冠軍吳宜澤，全數早段下馬。



自今年4月世界錦標賽以來首度在英格蘭本土出戰職業賽的「火箭」奧蘇利雲，王中王賽16強面對老對手梅菲（Shaun Murphy），全場手感冰冷失誤頻頻，最高一棒僅打出35度。反觀早前因調整身心而退出中國國際錦標賽的梅菲狀態大勇，他在第2局及第3局分別打出68度及41度確立優勢，第4局再以61：42獲勝，鎖定4：0勝局。

2026桌球王中王賽，梅菲4：0淘汰奧蘇利雲晉級8強。（資料圖片／Getty Images）

奧蘇利雲遭梅菲淘汰，連續兩次在王中王賽首圈「一輪遊」。梅菲同晚在8強再以6：0橫掃中國選手常冰玉，單日連贏10局且一局不失，強勢殺入4強。常冰玉則是在早場「中國打吡」中激戰至決勝局，以4：3擊敗吳宜澤。中國軍團僅餘獨苗趙心童，他將在今晚9點出場亮相。

5號種子卓林普周二（10日）在第4組首圈迎戰威爾斯球手積鍾斯（Jak Jones），一度在第5局憑一棒75度以3：2領先「叫胡」。然而積鍾斯在絕境下接連打出一棒77度及79度，最終以4：3反勝淘汰卓林普。積鍾斯隨後在分組決賽以3：6不敵澳洲名將尼爾羅拔臣（Neil Robertson），無緣四強。

卓林普3：4不敵積鍾斯，止步16強。（資料圖片／Getty Images）

至於頭號種子兼衛冕冠軍沙比，周一（9日）在第1組首圈雖以4：3險勝Alfie Burden，但於分組決賽（8強）面對昔日練習拍檔韋基連（Chris Wakelin）卻全面受制。韋基連終以6：2大勝沙比，生涯首度晉身王中王賽準決賽。韋基連坦言自己本周才剛換回舊球桿，安全球仍在摸索階段，但仍大讚跟隨沙比練波7、8年獲益良多，直言對方是桌球史上最偉大球手之一，「能有他這樣一位好朋友、一位好練習夥伴、一位良師益友，我真的很感激他在我掙扎的那些年裏給予我的所有時間。」