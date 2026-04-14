桌球︱奧蘇利雲親述移居杜拜原因　四出征戰「一年有90日如喪屍」

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）雖然在2024年底透過優秀人才入境計劃獲得香港居民資格，不過長期需要來往歐洲、亞洲和中東之間的他並未定居本港，而是選擇以杜拜為新基地。

世界桌球錦標賽主賽圈5月4日在克魯斯堡（ Crucible）上演前夕，這位7屆世界冠軍說出不得不與太太Laila Rouass選擇遷居杜拜的理由。



奧蘇利雲親述移居杜拜原因。（Getty Images）

奧蘇利雲愛爾蘭備戰世錦賽 搬家後回復狀態

「過去3年來，我一直打得很差，幾乎每天如此，沒有一天感覺是良好的。」奧蘇利雲說，「但由上個月開始，我感覺不錯，埋枱時感到舒適真是太好。」

為備戰世錦賽，他到愛爾蘭參加新賽事John Virgo Trophy，上周日在決賽以6：0大勝老對手希堅斯，賽後他表示每年有3個月時間在愛爾蘭居住，惟更長時間是在新居杜拜。他自從去年世錦賽4強止步後，表明會移居中東，及後奧蘇承認移居杜拜無論對他個人或是桌球賽季需要到世界各地比賽的交通時間上均較理想。

四出征戰巡迴賽令奧蘇利雲身心俱疲，他說永遠適應不了時差。（Getty Images）

永遠調整不了的時差 昔日「大部分時間只想睡覺」

由於奧蘇利雲近年逐漸把事業重心由英國和歐洲轉移到亞洲及中東，杜拜的地理位置對他而言更為方便，奧蘇直言，乘飛機到各地比賽，「一段時間後便令你身心俱疲，最大問題是永遠不能從時差中恢復過來。」

「我有本日記，記錄下我一年之內有90日猶如處於喪屍（zombie）那樣的狀態。」奧蘇認為，感覺良好才能發揮最佳狀態，可是當時他的狀況「完全違反我的原則和價值觀」，「我知道假如我的身體和心靈無法一致，便不能發揮最佳水平。雖然我的成績尚可，但我知道自己並非處於最佳水平，因為那實在無可能。我太累了，大部分時間只想睡覺。」

奧蘇去年在杜拜與高爾夫球名將Rory McIlroy喜相逢。（Getty Images）

太太Laila Rouass不喜歡謝菲爾德 二揀一之下情歸杜拜

他解釋，「作為球手，你必須有隨時準備好出賽的感覺。可是若你常常要來來回回，尤其是巡迴賽打得好的時候，便會非常困難，你必須要盡量嘗試管理好它。」奧蘇又稱很享受在杜拜的新生活，「真是十分好，我在那裏有個很好的訓練場地，亦是我選擇到當地的其中一個主要原因。」

而另外一個更重要的原因，來自奧蘇利雲的太太Laila Rouass。昔日身在英國時，奧蘇在尋找訓練場地上曾遇上困難，「一是乘火車到謝菲爾德（Sheffield），否則便要嘗試遷往謝菲爾德居住，但我太太不太熱衷到謝菲爾德，她說我們要在西班牙和杜拜之間二選一。」

「於是我在想，杜拜距離中國較近。明顯地那裏位於中東，所有我會參加的巡迴賽以及我的所有工作都在那裏，前往杜拜合情合理。」不過伊朗戰爭令中東航班大受影響，同樣移居當地的「一哥」卓林普早前便大呻被迫暫居泰國，或許奧蘇剛巧已回到歐洲才未受阻。無論如何，相信桌球迷都在期待，獲得足夠休息、不再受時差影響的奧蘇利雲，能否回復昔日巔峰水平？