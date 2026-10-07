足球︱美斯阿根廷國家隊童話式告別　一句「我不想離開」笑淚交纏

美斯最後一次代表阿根廷國家隊上陣，依然在閃亮。阿根廷主場友賽非洲球隊貝寧，送別阿根廷一代球王，雖然無人在意比數甚至比賽過程，但第208次為國家隊上陣的美斯，依然付出所有，以一入球、兩助攻，領軍3：0擊敗對手，完美為21年國家隊生涯謝幕。39歲的美斯賽後發表10分鐘講話，一句：「我不想離開」惹得全場球迷和隊友笑淚交纏。



美斯在阿根廷告別戰後發表講話。（路透社）

阿根廷布宜諾斯艾利斯Estadio Monumental全場爆滿，85000球迷在國家隊主場一起送別美斯。球場以外，這個城市均被國旗包圍，賽前美斯3個兒子Thiago、Mateo、Ciro陪着他影球隊合照，他的家人在觀眾席上，與為阿根廷贏得1978、1986、2022世界盃冠軍的多位成員相伴觀戰。

美斯3個兒子Thiago、Mateo、Ciro賽前陪着他影球隊大合照。（路透社）

充滿離愁別緒的一天，美斯在阿根廷隊巴看到球迷蜂擁入場的畫面，已感動落淚。美斯在告別戰的貢獻彷如有劇本一樣，上半場阿根廷與貝寧踢成0：0，下半場甫展開美斯為與他相伴多年、同樣在今仗告別國家隊的奧達文迪（Nicolas Otamendi）送上助攻，後者48分鐘為阿根廷先開紀錄。首個助攻送給老拍檔，61分鐘的另一個助攻，則是贈予被視為他的接班人尼高柏斯（Nico Paz），這位10號球衣潛在繼承者為阿根廷射成2：0。

美斯在告別戰依然神勇，一入球兩助攻領軍大勝貝寧。（路透社）

就如童話故事一樣，阿根廷71分鐘獲得十二碼，美斯親自操刀射成3：0。他的第126個國際賽入球，亦是最後一個。全場「美斯、美斯」那樣高叫他的名字，完場後隊友、對手、甚至球證均上前跟美斯擁抱。賽後還有無人機表演和放煙花，為美斯送上一個華麗的告別儀式。

美斯射入十二碼全場喝采。（路透社）

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美斯賽後罕有發言長達10分鐘，「我已沒有任何東西留下，只有感謝。能夠穿上這件球衣20年，令我很自豪，就算是在最黑暗時刻，我從未放棄戰鬥，付出我的所有，並希望永遠留在這裏。」當美斯在台上講話時，一班隊友神情哀傷，「小球迷」安素費南迪斯更哭過不停。

美斯在台上講話，一班隊友神情哀傷，「小球迷」安素費南迪斯更哭過不停。（路透社）

美斯更承認，「不能再次回來將會極度痛苦，我很想永遠再來，因為替阿根廷上陣是最美麗的事情。」美斯多謝隊友幫助他實現童年夢想，成為世界冠軍，又指退出國家隊是生涯「最難過的一天」，但承諾會以球迷身份繼續大力支持阿根廷國家隊，呼籲球迷跟他一樣，並希望眾人調節期望，給予空間讓下一代球員成長。

美斯開玩笑說，「我較平日更多說話，因為我不想離開這個地方。」（路透社）

他最後還開玩笑說，「我較平日更多說話，因為我不想離開這個地方，我不想離開這個球場，我只想跟你們說我愛你，我將會想念你們，能夠與你們所有人一起達成夢想，我很自豪。」

美斯童話式告別阿根廷國家隊。（路透社）

85000球迷入場送別美斯。（路透社）