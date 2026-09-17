足球｜美斯達100球里程碑　助國際邁亞密美墨冠軍盃封王

本港時間今日早上（17日）結束的美墨聯賽冠軍盃（Campeones Cup）中，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）藉一記頭鎚打破僵局，攻入加盟國際邁亞密後的第100個正式比賽入球，隨後開出角球精準助攻卡斯米路（Casemiro）頂入，主導球隊以2：0擊敗墨西哥超級聯賽勁旅藍十字捧盃，個人職業生涯收穫第48座錦標。



美墨聯賽冠軍盃為上季美職聯冠軍和墨西哥超級聯賽冠軍之間的年度比賽。比賽進行至24分鐘，美斯接應老拍檔蘇亞雷斯（Luis Suárez）右路傳中，禁區內迎球高高躍起，罕見地利用頭鎚頂入網得分，攻破藍十字大門。這是美斯自2023年夏季轉會美國至今，在第115場賽事中敲入的第100個入球，效率奇高。巧合的是美斯代表國際邁亞密地標戰，正是在北美聯賽盃對藍十字，當時他在補時階段射入絕殺罰球，打響赴美第一槍。

美斯射入加盟國際邁阿密後第100個正式比賽入球。（資料圖片/Retuers）

美斯加盟後 邁亞密從零冠到四冠

藉美斯1入球1助攻的搶眼表現，國際邁亞密捧起隊史第4座錦標，這支在2018年才創立的新興球會，在美斯加盟前未曾染指任何冠軍，惟自阿根廷球王登陸後，球隊實現年年有獎盃落袋，由2023年北美聯賽盃首度封王、2024年以常規賽74分紀錄勇奪支持者盾，到2025年首奪美職聯總冠軍，再到今次北美冠軍盃登頂。

新領隊干沙利斯首戰封王 迪保羅感言致敬

新領隊基利干沙利斯（Kily González）上任首場即獲冠軍，「美斯告訴我，會成為冠軍，他實現了我的願望，」干沙利斯說。

國際邁亞密在美斯加盟前未曾染指任何冠軍，美斯到來後，幫助球隊拿下4座錦標。（Getty Images）

美斯好友迪保羅（Rodrigo De Paul）賽後再次表達對他的欣賞：「對美斯來說，這已經成了常態，但事實並非如此。我們應該敬佩他，帶著熱愛去看待他每一場比賽的表現。幸運的是，多年來他一直陪伴在我身邊，我會盡我所能地享受和他在一起的時光。」