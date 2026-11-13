歐國聯｜哈利卡尼破紀錄入92球領英格蘭出線　施丹吞執教法國首敗

【足球】英格蘭在香港時間周五（11月13日）凌晨以2：1戰勝克羅地亞，鎖定了歐洲國家聯賽A聯賽的8強席位；與此同時，施丹（Zinedine Zidane）作客不敵意大利後，吞下了執教法國隊以來的首場失利。



英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）在溫布萊球場憑藉十二碼攻入制勝一球，以此慶祝自己破紀錄的第126次國家隊出場，並將個人國家隊入球總數提升至92球。

摩根羅渣士（Morgan Rogers）上半場第24分鐘率先為英格蘭取得領先，隨後後防大將昆沙（Jarell Quansah）的失誤讓蘇錫（Petar Sučić）在比賽進行到一小時之際為克羅地亞扳平了比分。

英格蘭隊長哈利卡尼打入關鍵一球。（Reuters）

當艾雲史莫錫（Ivan Smolčić）在角球爭搶中將昆沙摔倒在地後，視像助理裁判（VAR）經審查後判罰十二碼，哈利卡尼第64分鐘穩穩操刀命中，幫助英格蘭隊鎖定勝局。

杜慈（Thomas Tuchel）執教的英格蘭在A3組五場比賽後積12分，確保他們將晉級明年3月舉行的8強賽。

杜慈在賽後受訪時說：

這是一場很棒的勝利。我們極度渴望拿下這場勝利，而且我認為我們配得上勝利。

「我們完成了任務，這非常重要，因為今天對哈利卡尼來說是一個特殊的日子，而且他攻入了致勝球，所以這是一個完美的夜晚。」

西班牙則在布拉格客場以2：0戰勝捷克，豪取本屆賽事五連勝後以15分在A3組領先。

阿歷斯巴爾拿（Álex Baena）的第39分鐘罰球以及馬克佩比爾（Marc Pubill）補時的入球將西班牙隊在正式比賽中的不敗紀錄延續到了44場，並為周一（16日）在馬德里與英格蘭展開直接決定小組頭名歸屬的巔峰對決鋪平了道路。

捷克隊依然一分未得，並且在隊長卡積治（Ladislav Krejčí）被紅牌罰下後以10人應戰結束了比賽。

意大利逆轉法國

意大利則在米蘭主場落後一球的情況下實現逆轉，以3：1擊敗法國隊，送給施丹接掌「高盧雄雞」帥印以來的首場敗仗。

儘管法國隊少了因傷缺陣的麥巴比（Kylian Mbappé）和奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé），但米高奧利斯（Michael Olise）在第10分鐘抓住門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）的傳球失誤破門，幫助法國取得領先。

米高奧利斯為法國隊首開破門。（Reuters）

第26分鐘，艾斯普薛圖（Francesco Pio Esposito）接應甘比亞基（Nicolò Cambiaghi）的傳球推射入網為意大利扳平比分，法迪斯（Davide Frattesi）下半場第63分鐘接應迪馬高（Federico Dimarco）的倒三角回傳抽射破門反超比分。

隨後，在烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）對後備出場的貝爾加拉（Antonio Vergara）犯規後，艾斯普薛圖第75分鐘攻入十二碼梅開二度，為意大利鎖定勝利。

施丹賽後將這場失利歸結為「學習過程的一部分」。他說：

你絕不能僅僅因為一場失利就去改變任何東西。

意大利憑藉相互戰績優勢力壓法國，攀升至A1組榜首。在進入最後一輪小組賽之前，兩支球隊同積10分，比利時隊則僅以一分之差緊隨其後。

比利時將於星期一主場迎戰意大利，而法國則將在主場對土耳其。施丹表示，麥巴比有望在波爾多舉行的那場比賽中復出，「我希望他能夠上場。這原本就是計劃，也是我們所希望的。」

土耳其在主場以1：2敗給比利時，遭遇了五連敗。在新任主帥兼前中場名宿耶辛（Sergen Yalçın）的指揮下，古拿（Arda Güler）第20分鐘一記自由球幫助土耳其取得領先，但比利時隨後憑藉奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）和基迪拿尼（Charles De Ketelaere）的第27和30分鐘的接連入球迅速反超並帶走勝利。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】