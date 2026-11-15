港珠澳半馬︱羅映潮低谷中衛冕本地女子冠軍　近半年學習面對傷患

長跑賽季剛開鑼，不少本地好手均參加今日上演的港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026（港珠澳半馬）一試身手。過去半年持續受傷患困擾的羅映潮，以1小時17分32秒再次贏得本地女子組冠軍，雖然與個人最佳成績有段差距，但亦反映狀態止跌回升，她賽後受訪時稱希望借今場重拾信心，未來繼續向香港紀錄邁進。



港珠澳半馬2026︱羅映潮連續兩屆贏得本地女子半馬冠軍。（楊宇翹攝）

羅映潮半馬最佳個人成績為今年3月在柏林寫下的1小時12分48秒，與姚潔貞的香港紀錄只差38秒，無奈隨即遇上運動員最大的敵人——傷患。她近半年持續受傷患或勞損問題困擾，直言「左、右腳都有事」，「近半年狀態低迷，好需要呢場比賽令我有返D信心。今日沒有想太多，順住去，希望看看返來的時間幾多。」

港珠澳半馬2026︱羅映潮近半年飽受傷患困擾。（楊宇翹攝）

去年初羅映潮以1小時16分45秒在上屆港珠澳半馬稱霸本地女子組，今年在低谷中衛冕「本地女一」，為她在未來的賽事注入強心針。跑出1小時17分32秒的成績，羅映潮說：「其實不太達到目標，但都滿意。今日全程無痛，亦無出現狀況，自己已覺得開心，滿意我的狀態，希望可以保持並愈來愈好。」羅映潮自覺亞運前狀態大跌，「其實亞運都是夾硬谷上來」，傷患亦因而愈來愈嚴重。

港珠澳半馬2026︱賽事天未亮便起步。（方承恩攝）

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作為一個總是急於求進的跑者，傷患迫使羅映潮不得不放慢腳步，她清楚知道傷患是每個運動員的必修一課，視過去半年的經歷為一種學習，「調整心態好緊要」。亞運後從日本回港，她一方面控制傷患，同時亦加操提升狀態，並以今日的賽事一試狀態。她自評過往每逢大賽總是特別繃緊，今次嘗試盡量放鬆一點去跑，結果跑出算是滿意的成績。

港珠澳半馬2026︱羅映潮連續兩屆成為女子組本地冠軍。（方承恩攝）

羅映潮3個星期後將出戰一場馬拉松賽事，因此今日當成是一課練習，「我會繼續努力，仍以打破香港紀錄為目標。不過無得急，要視乎練習進度。」