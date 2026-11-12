羽毛球香港賽首度移師啟德　吳英倫李卓耀伍家朗力爭主場封王

世界羽聯（BWF）超級500級別的「香港羽毛球公開賽2026」11月17至22日首度移師啟德體藝館上演，一眾香港羽毛球代表精銳盡出，男單代表李卓耀、吳英倫、伍家朗均有力挑戰王座，女雙組合楊雅婷／楊霈霖首圈便遇上港隊隊友呂樂樂／曾曉昕。混雙組合除陳延澤／吳芷柔，謝影雪亦會夥拍17歲「小師弟」禹智睿，力爭出線主賽圈。



吳英倫近月狀態大勇。（新華社）

男單3港將首圈避過種子球手 吳英倫乘勇態力爭佳績

一年一度的香港羽毛球公開賽，今年從紅磡體育館移師啟德體藝館。三位男單港將均未獲列為種子，幸而首圈均能避過種子球手。近期狀態大勇的吳英倫，首圈對手為泰國22歲球手帕尼差蓬（Panitchaphon Teeraratsakul）。不過他與現時世界排名第一的法國球手基斯度波波夫（Christo Popov）同樣在上線第一小區，吳英倫若能過關，16強很可能便要硬撼這位「世一」球手。

李卓耀近期亦全面復甦。（新華社）

另外兩位港將均在下線，第3小區的伍家朗首輪對手為新加坡球手鄭加恒，第4小區的李卓耀則會跟印度的拿施亞辛（Lakshya Sen）爭入16強。

伍家朗。（新華社）

男單世界前列高手齊訪港 獨缺世界冠軍蘭尼亞

羽毛球男單世界排名第一的波波夫獲列為賽事頭號種子，泰國的韋迪辛、丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）、加拿大的賴浩俊（Victor Lai）、中華台北的周天成、日本的奈良岡功大、印尼的法漢（Alwi Farhan）和新加坡的駱建佑分列2至8號種子。原先在參賽名單的應屆世界冠軍蘭尼亞（Alex Lanier），名字不在抽籤表內，相信已退賽。

日本的宮崎友花被列為賽事4號種子。（新華社）

陳雨菲為首3中國球手參賽 日本新星宮崎友花列4號種子

女單方面中國3位星將齊訪港，世界排名第三的王祉怡獲列頭號種子，陳雨菲為2號種子，韓悅為8號種子。泰國的拉查諾、李美妙分列3號及5號種子，日本的宮崎友花、奥原希望分別為4號和7號種子。印尼的瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）為6號種子。盧善恩為港隊唯一女單代表，她要出戰外圍賽力爭晉身主賽圈。

謝影雪今次夥拍17歲的禹智睿出戰香港公開賽。（趙子晉攝）

謝影雪改拍17歲小將禹智睿參賽

混雙組合陳延澤／吳芷柔首圈會跟英國組合Callum Hemming／Estelle van Leeuwen爭晉級。港隊還有另外兩對混雙拍檔出戰，「大師姐」謝影雪會跟17歲的禹智睿合作，鄭英杰會夥拍梁悅儀，兩對組合均要在外圍賽爭取主賽圈資格。

「香港羽毛球公開賽2026」首度移師啟德，一眾香港羽毛球代表精銳盡出。（趙子晉攝）

女子雙打方面，楊雅婷／楊霈霖首圈便遇上港隊隊友呂樂樂／曾曉昕，港隊篤定有一對組合能晉身16強。另外還有4對港隊女雙組合，在外圍賽力爭出線。

「香港羽毛球公開賽2026」首度移師啟德。（趙子晉攝）

香港羽毛球公開賽2026



日期：2026年11月17至22日

地點：啟德體藝館

票價：單日票港元$70至$980；頂級座位全程通門票港元$5000

售票詳情：門票即日起快達票及大麥網公開發售

