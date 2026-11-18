港隊「大師姐」謝影雪帶領17歲的小將禹智睿，晉身香港公開賽正賽圈，首圈面對世界排名第9的亞運銀牌組合，即使直落兩局吞敗，首局戰至「刁時」，次局一度在0：5下追平，表現並不失禮。

這對新合作的混雙組合，謝影雪預告今次或許是兩人最後一次搭檔，阿雪對小師弟同樣讚不絕口，而她以過山車形容高低起跌的2026年。

攝影：趙子晉



羽毛球香港賽｜禹智睿與謝影雪合作出戰香港公開賽。（趙子晉攝）

謝影雪繼熊本大師賽後，再夥拍17歲的名將之後禹智睿出戰，在啟德主場角逐香港公開賽，再度晉身正賽圈，首圈面對印尼組合施雅拿維（Amri Syahnawi）／馬華（Nita Violina Marwah），對方是世界第9加上是名古屋亞運銀牌得主，硬仗可期。

謝影雪與禹智睿只是第二站合作，兩人仍在摸索階段，禹智睿在場上活力十足，加上扣殺甚有威力，在謝影雪與教練的指引下愈打愈好。這對港隊組合首局曾領先14：11，印尼組合及後追平，雙方戰至「刁時」，惜以21：23先輸一局。「禹謝配」第二局初段連輸5分，其後未有放棄追成10：10，惟印尼組合發揮更穩定，拉開分差，以17：21再負一局。

羽毛球香港賽｜禹智睿／謝影雪不敵印尼組合首圈止步。（趙子晉攝）

「今天自己在關鍵分處得不夠好，第一局兩次發球失誤，反而他（禹智睿）今天做得很好，以一個17歲的運動員，當然有進步空間，但已經是100分的表現。」謝影雪賽後對師弟表現讚不絕口，同時感激對方在逆境下一同捱下去，禹智睿則謙虛地歸功於教練及師姐，「今仗較能打出自己水平，多得教練及雪姐的鼓勵，今天都是跟隨教練的指示去打。」

羽毛球香港賽｜謝影雪表示今仗關鍵分處理不夠好。（趙子晉攝）

羽毛球香港賽｜謝影雪大讚師弟禹智睿表現100分。（趙子晉攝）

當謝影雪與禹智睿慢慢建立默契，兩人的合作或許暫告一段落，年僅17歲的禹智睿仍需兼顧青少年賽，難以分身與謝影雪在明年繼續合作，意味阿雪需要再找新拍檔，她笑言尋找「單身」球手不容易。早前重創的鄧俊文預計明年5月左右傷癒，「鄧謝配」有望趕及同時展開的奧運積分周期復出爭分。

羽毛球香港賽｜謝影雪與禹智睿或許是最後一次合作。（趙子晉攝）

香港公開賽是謝影雪今年的最後一個比賽，她以過山車來形容今個賽季，「年頭在全英賽打出成績（銅牌），然後緊接俊文突然受傷，像是一日不退役，一日都有新衝擊。2026年當然是不完美，都是逆來順受，我和俊文經歷過高低起伏，大家都是以平常心面對，只要有問題就解決。」