港隊「大師姐」謝影雪夥拍17歲禹智睿，出戰香港羽毛球公開賽，二人成功突破外圍賽，晉身主賽圈，32強面對世界排名第9的印尼組合施雅拿維（Amri Syahnawi）／馬華（Nita Violina Marwah），雙方合演一場精彩激戰。



羽毛球香港賽︱謝影雪夥17歲禹智睿突破外圍賽，亮相主賽圈。（趙子晉攝）

今年香港賽移師啟德體藝館，謝影雪終一嘗在啟德出戰的滋味，老拍檔鄧俊文重創仍在養傷下，帶領首戰賽事的17歲小師弟禹智睿上場，吸收實戰經驗。

羽毛球香港賽︱17歲的禹智睿首戰香港賽。（趙子晉攝）

就算未有太多共同練習機會，二人面對實力強大的對手，在主場之利下表現神勇。首局初段雙方得分梅花間竹，謝影雪／禹智睿落後6：7時，連得4分，一度以10：7反超前，技術暫停時仍領先11：9，中段更曾拉開至15：11。印尼組合隨即追至15：15平手，雙方局尾難分高下，戰至刁時，施雅拿維／馬華終以23：21先取首局。

羽毛球香港賽︱謝影雪夥禹智睿， 32強首局對印尼組合戰至刁時。（趙子晉攝）

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印尼組合領先一局下，次局一開始便乘勢以5：0領先，並再拉開至7：1，謝影雪／禹智睿 不放棄力追至8：8平手，雙方3度平手後，施雅拿維／馬華中段逐漸重拾優勢領前18：13，並以21：17再贏一局晉級16強。謝影雪與新拍檔禹智睿即使落敗，但在臨時組軍下面對世界級強手仍能在首局不落下風，整場比賽與印尼組合有力一拚，對兩位香港球手均是很好的經驗。

羽毛球香港賽︱謝影雪夥17歲禹智睿32強力戰僅負世界排名第9印尼組合。（趙子晉攝）