「我坐低就會抽筋....」何承謙在決賽時婉拒劍會法國教練的好意。

這個11月，「細孖」的行程鋪得密密集集，赴法國訓練再轉飛塞內加爾征青年奧運會，甫完賽即返回保加利亞歸隊，出戰世界盃分站，然後返港後再戰本地的「康文署劍擊公開賽」。比賽接比賽，連熱愛比賽的細孖也有疲態，曾萌生一絲退賽念頭，幸得知本地賽後有三天假期，他依然參賽，最後決賽與好友陸浚諾打到抽筋，最後封王。

回顧早前的塞內加爾之旅，帶來一面歷史性的金牌外，同樣是畢生難忘的旅程。

攝影：趙子晉



（趙子晉攝）

「康文署劍擊公開賽」分開四個賽日上演，男子花劍今日（22日）壓軸舉行，今次本地公開賽在頻密的國際賽中尋空檔，男子花劍剛好在完成普羅夫迪夫站後上演，蔡俊彥、張家朗兩大星將未有報名，而冒起的何承謙亦有參賽。

何承謙的11月十分充實，先赴法國隨隊訓練，然後緊接隻身赴塞內加爾出戰青年奧運會，戰畢青奧便歸隊前往保加利亞，回港再要應付本地賽。面露疲態的「細孖」坦言想過不打，「今日起身都有點疲倦，連時差都未調好.....」從本地賽至青奧奪金，只是短短的13日，當中4日比賽，加上無數的舟車勞頓，細孖亦難免吃不消。

（趙子晉攝）

「我不是不想打，我理智告訴自己不要打，但又未至於疲累到受傷的地步，畢竟往後還有漫長的賽季，最後決定在不受傷的前題下參賽，若有機會受傷便立即棄權。」何承謙今日稍為慢熱，多次從後反超前，正如16強對李逸朗一仗，然後再挫新星陳峻霖晉身決賽，面對好友陸浚諾，兩人同樣十分疲累，分別需要軍醫治理，何承謙最後以15：7擊敗好友，稱霸康文署公開賽男子花劍。

何承謙最後一年參加少年賽，明年毋須再應付如此密集的賽程，他深信自己再加強一定的體能，定能適應更高強度的賽事，至於賽程安排方面，他甚少有意見，只聽從教練Gregory Koenig的安排，細孖不排除參加青年世界盃等賽事。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

畢生難忘的塞內加爾之旅

遠赴塞內加爾，何承謙為香港劍擊隊拿下史上首面金牌，除了金牌，這趟旅程是畢生難忘。細孖在塞內加爾僅留四天，速去速回，首天住進選手村，已經未能安睡，「房間有點不乾淨，加上30多度的氣溫，房間只有一把風扇，整晚輾轉反側，三晚總共不知有沒有10小時睡眠。」

何承謙到埗第二天與教練逗留在場館一整天，皆因場館有冷氣，而膳食方面同樣刷新三觀，整趟旅程只敢食薄餅，「第一天拿了一塊羊肉，原來是生羊肉....」在短短數天中，顧房間、顧飲食，細孖彷彿至落場比賽才可投入，幸好最後摘金而回，使他一生人只得一次的機會變得圓滿。

（趙子晉攝）

康文署劍擊公開賽



男子花劍

冠軍：何承謙 亞軍：陸浚諾 季軍：陳峻霖、鄭鐵男

