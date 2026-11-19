世界羽聯（BWF）超級500級別的香港公開羽毛球錦標賽（香港賽），港隊3位男子單打球手伍家朗、李卓耀、吳英倫雖未獲列為種子，但昨日（周三）首圈32強賽事悉數順利過關。可是正因3人均非種子球手，今日16強階段吳英倫、李卓耀均要面對賽事前列種子，吳英倫下午率先硬撼3號種子、丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen）。



羽毛球香港賽︱吳英倫16強力戰安頓臣出局。（資料圖片／湯致遠攝）

今年香港賽主場再次有3位男單港將齊登場，22歲的吳英倫（Jason Gunawan）在9月稱霸中國大師賽，首度摘下750級別巡迴賽冠軍，早前的韓國公開賽同樣晉身決賽，世界排名升上第20位，今年不用再打外圍賽，直接晉身主賽圈。

羽毛球香港賽︱吳英倫16強力戰安頓臣出局。（資料圖片／湯致遠攝）

吳英倫昨日在首圈擊敗泰國的帕尼差蓬過關，16強硬撼安頓臣，吳英倫首局曾領先10：3，局尾仍佔17：7優勢。

羽毛球香港賽︱吳英倫16強力戰安頓臣出局。（資料圖片／湯致遠攝）

可是丹麥球手韌力驚人，從後逐分追上，追至18：18平手後，乘勢以21：19先贏一局。次局初段Jason亦有4：0優勢，安頓臣旋即追上，並再次在局尾發揮較佳以21：15再下一城，以局數2：0淘汰吳英倫。

港隊女雙組合楊雅婷、楊霈霖今日在16強亦要硬撼世界排名第4、獲列賽事2號種子的馬來西亞組合陳康樂／穆拉里塔蘭，「楊楊配」以9：21、10：21敗陣，無緣8強。