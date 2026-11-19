港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔，在香港公開羽毛球錦標賽（香港賽）首圈順利擊敗英國組合Callum Hemming／Estelle van Leeuwen，16強面對印尼組合Dejan Ferdinansyah／Felisha Pasaribu，右膝、右腕均「紮住上」的陳延澤明顯帶傷上陣，全場陷入下風，但在全場「香港隊，加油」的喝采聲中仍力拚至決勝局。



羽毛球香港賽︱陳延澤一身傷患仍力拚。（資料圖片／湯致遠）

啟德體藝館主場出戰，香港球手陳延澤縱身上傷痕纍纍，但仍與拍檔吳芷柔力拚。較為可惜的是，二人16強有個完美開局，首局曾8：0遙遙領先印尼的Dejan Ferdinansyah／Felisha Pasaribu，技術暫停仍佔11：7優勢，但印尼組合追成12：12後再連得6分，以18：12反超前，「澤柔配」不放棄力追至19：19平手，之後三度刁時，最後關頭印尼組合連得兩分，以24：22先下一城。

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

首局在優勢中未能拿下，陳延澤／吳芷柔第二局全程與對手得分緊咬，就算陳延澤右膝傷勢愈來愈明顯，每每在飛身落地救球後，甚為艱難才能站起來，兩位港將在主場球迷高聲吶喊助威中，振奮精神，局尾把握機會連環得分，以21：19扳回一局，追成1：1平手。

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

無奈久戰下來，陳延澤腳步愈來愈沉重，步伐漸漸跟不上對手速度，決勝局力戰下以11：21告負，以1：2出局。「澤柔配」雖未能晉身8強，但這場16強比賽中，陳延澤在一身傷患之下，展現出堅毅不屈的精神，努力與拍檔吳芷柔盡力一戰，已值得敬佩。

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）

羽毛球香港賽︱港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔16強力戰出局。（資料圖片／湯致遠）