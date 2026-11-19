羽毛球香港賽李卓耀力拼負韋迪辛 全場打氣聲未能阻止港將全出局
撰文：吳慕兒
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香港公開羽毛球錦標賽（香港賽）周三（19日）進行16強階段賽事，男單3位港將吳英倫、伍家朗、李卓耀先後登場。吳英倫、伍家朗均告敗陣，啟德體藝館1號場壓軸大戰由李卓耀挑戰2號種子韋迪辛。即使落入下風，全場「李卓耀加油」的打氣聲不絕，最終李卓耀力戰而敗，但球迷的打氣聲仍貫徹全場。
男單3港將全數晉身16強，由於不是種子球手，次圈已經要面對強手。吳英倫負3號種子安頓臣，伍家朗對首圈擊敗5號種子周天成的印尼19歲小將烏拜迪拉（Zaki Ubaidillah）落後一局下，次局中段傷出，晉級希望落在李卓耀身上。
甫出場體藝館全場球迷已不斷高呼李卓耀的名字，為他打氣，面對泰國名將韋迪辛，李卓耀首局初段未能適應對方的強度和節奏，以1：7落後。李卓耀勉力以招牌重板扣殺拿回一些分數，並屢次博得全場熱烈掌聲和歡呼，始終未能拉近差距，首局以14：21見負。經黃宗翰教練指導，次局早段李卓耀一度與韋迪辛拉成均勢，惟6：6平手時，韋迪辛連取5分建立優勢，中段進一步拋離至16：9，李卓耀無法追上，再負一局14：21，同樣16強止步。
男單3港將全數16強止步，今日混雙陳延澤、吳芷柔，女雙楊雅婷、楊霈霖同樣未能晉級，換言之今年香港賽戰至8強階段已無香港代表。
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