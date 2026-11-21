一個心血來潮的想法，鄭曉為決定從巴黎出發，乘三小時的火車赴南法的普羅旺斯，以教練身份協助女子花劍港青代表陳可悠（Chloe）。

人稱「阿夢」的鄭曉為當日成為愛徒的最強後盾，陳可悠突破首圈的關口拾級而上，殺入八強，再力挫應屆世青冠軍，生涯首度登上青年世界盃的頒獎台，那來回六小時的車程頓時變得有意義。

從劍道上退後一步，協助愛徒取得突破固然高興，原來教劍同樣是教自己，這個青年世盃獎牌也為她在掙扎中覓得前行的一絲信心。

攝影：趙子晉



「康文署公開劍擊錦標賽」在香港體育學院劍擊館進行，陳可悠是「主場」出擊的港將之一。無論是坐在兩旁的長凳放空，或者完賽後的目無表情，與女子花劍師姐鄭曉為的神態有點相似。

女子花劍港青代表陳可悠。（趙子晉攝）

鄭曉為仍然是現役劍手，需要專注在自身訓練，加上不時四出海外參賽，難以全心專注指導學生，而陳可悠是她的學生之一。陳可悠自4歲執劍，多年一直打花劍，惟成績平平，未曾代表香港參加過世少、亞少等分齡大賽。直至兩年前，在其他教練介紹下，與鄭曉為合作，「你哋應該會好夾....」

鄭曉為與陳可悠在身形、神情、性格有點相似，起初合作也要磨合，Chloe在本地分齡賽的成績漸見起色，在青年組（20歲以下）躋身前八，成為港隊青年軍的一分子，與教練鄭曉為在同一個劍擊館中訓練，她更在中學畢業後投身全職行列，全心全意在劍擊上衝成績。

陳可悠在中學畢業後轉為全職劍手。（趙子晉攝）

每年4月的世青賽前，國際劍聯（FIE）近年定期舉辦青少年世界盃，而成績同樣納入本地排名積分，故不少小將已四出爭分，陳可悠也是其中之一，惟她總是在淘汰賽初段止步。「當時實力未夠，然後又想勝負放得太大，彷彿今次落敗就以後不會贏一樣，上次128強止步，下次都會，這樣的心態很容易影響自己...」

（趙子晉攝）

除了青年賽，陳可悠不時隨大隊參加成年組賽事，與阿夢有更多相處時間，Chloe就像小妹妹一樣經常「黐住」師姐，兩人關係更緊密。剛剛出戰普羅夫迪夫世界盃前，陳可悠先在法國普羅旺斯參加青年世界盃。鄭曉為與隊友在法國集訓，難得Chloe參加青年賽而她剛好在巴黎，開賽前一星期購買火車票，決定乘搭3小時的火車從巴黎往南法，與愛徒同行。

陳可悠在小組贏3輸3，在淘汰賽有鄭曉為在後方督師，Chloe愈戰愈勇，連挫法國、西班牙、意大利、捷克劍手，殺入8強，早已突破個人的關口，與美國的應屆世青冠軍劉婕琳（Jaelyn Liu）爭上頒獎台，最後以15：12力挫強敵，生涯首度晉身青年世界盃頒獎台。

陳可悠在普羅旺斯首次登上青年世界盃頒獎台，教練鄭曉為特意從巴黎赴南法。

「阿夢在我後方時我十分放心，8強我知道對手很強，我就當成是最後一場去打，我在劍道上放開一切，然後就成功了....」陳可悠憶述着，從教練鄭曉為的角度出發，她感激Chloe的信任，「當天她（陳可悠）很好，我給的指令她都執行，加上她的心態十分正確，每一場也去拚，然後一步一步踏上頒獎台。」

陳可悠與鄭曉為。（趙子晉攝）

每個運動員也有各自的煩惱，鄭曉為協助愛徒突破，她同樣有自己的課題。戰畢名古屋亞運後緊接開季，身心俱疲，在第一站高松站仍未重拾狀態，成績一般，從劍道踏後一步，衝擊比自己落場更大。

「我對場上自己的一套打法甚有信心，偏偏自己在劍道上總是未能做出來，Chloe當天彷彿替我證明自己，原來我的一套打法是可行的，後來我再反覆思考，打法是可行，但總是在劍道上迷失，其實我也可像是自己教練一樣，抽離一點去看大局，某程度也是對自己的一種肯定。」

從指導學生，鄭曉為同樣有得着。（趙子晉攝）

教劍不止是教學生，更是教自己，今次從劍道抽離一下，鄭曉為換個身份，反而在掙扎中覓得前行的信心。

「她（陳可悠）一直都很努力，成功只是時間問題，近年看到她變得更成熟，心態也變得不一樣....」鄭曉為對徒弟讚口不絕，陳可悠如今在本地青年排名前四，大有可能明年代表港隊出戰世青、亞青，而青年世界盃的銅牌正是實質的實力憑證。

鄭曉為在康文署公開賽的女子花劍稱霸。（趙子晉攝）

康文署劍擊公開賽



女子花劍

冠軍：鄭曉為 亞軍：黃諾頤 季軍：樊寶懿、吳佳蔚



女子佩劍

冠軍：薛雅致 亞軍：劉綺程 季軍：梁洛文、鄭洛恩

