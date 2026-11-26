歐聯於當地周三（11月25日）舉行第五輪賽事，曼聯作客2：2賽和士砵亭；同時間作賽的利物浦則作客3：0大勝布魯日。



曼聯對士砵亭的賽事，上半場33分鐘，蘇亞雷斯（Luis Suarez）憑藉12碼為士砵亭先開紀錄。

下半場，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於48分鐘也藉12碼為曼聯扳平對手。2分鐘後，他在阿密特迪亞路（Amad Diallo）助攻下梅開二度。至80分鐘，蘇亞雷斯也再度建功，將比數改寫至2：2。

布魯日對利物浦的賽事，上半場13分鐘，伊沙克（Alexander Isak）在蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）助攻下入球，助利物浦半場領先1：0。

換邊後， 域斯（Florian Wirtz）於79分鐘建功，為利物浦擴大領先優勢。至82分鐘，伊沙克再下一城，助利物浦以3：0擊敗對手。

同日歐聯賽事結果

沙巴FC 1：4 巴塞隆拿

布拉格斯拉維亞 0：1 維拉利爾

馬德里體育會 2：0 維京

布魯日 0：3 利物浦

國際米蘭 2：0 史特加

里爾 2：1 拜仁慕尼黑

巴黎聖日耳門 2：2 羅馬

薩克達 0：1 費倫巴治

士砵亭 2：2 曼聯