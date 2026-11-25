左腳一控，右腳一挑，腳面一射，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）在下半場球不着地轟入世界波，助皇家馬德里反超前燕豪芬，結果以5：1逆轉勝，而比寧咸的入球更與施丹相題並論，這名英格蘭球星笑言與施丹還有距離。



歐聯聯賽階段第5輪，皇家馬德里在主場對燕豪芬，皇馬近期賽程頻密，主帥摩連奴（José Mourinho）讓中場核心比寧咸先列後備。上半場32分鐘，曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）禁區內踩中燕豪芬中場米南斯（Sven Mijnans），球證直指12碼點，比列錫（Ivan Perisic）操刀破網，皇馬半場落後一球。

比列錫射入12碼，幫助燕豪芬半場以1：0領先皇馬。（路透社）

皇馬換邊後隨即換人，換入比寧咸等三名球員，皇馬前場流暢配合，先有中場費達歷高華維迪（Federico Valverde）建功追和。戰至60分鐘，比寧咸在禁區邊左腳一控，右腳一挑，腳面一射窩利建功，皮球撞柱入網。比寧咸以他標誌性的張開雙臂方式慶祝，現場球迷高唱「Hey Jude」向他致敬。

反超前的皇馬，隨後由麥巴比（Kylian Mbappé）梅開二度，加上雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）錦上添花，以5：1逆轉燕豪芬，歐聯五連勝，高踞積分榜榜首。

比寧咸射入世界波後做出招牌慶祝動作。（Getty Images）

轟入世界波的比寧咸，坦言連自己都嚇倒：「說實話，我有些驚訝。我知道我能很好控制球，將它停到腳下。當時球彈起來的角度很理想，我心想，那就射門吧。這個入球對球隊來說很重要，是第二個入球，讓我們掌控了比賽。」

由於入球動作極其優雅，外界立刻將比寧咸這記金球與名宿施丹（Zinedine Zidane）相提並論。比寧咸清醒笑言，「施丹比我強好多，他踢球更優雅，他是我偶像。」

（Getty Images）

摩連奴同樣對比寧咸讚不絕口，他坦言球隊上半場表現令人難過，但英格蘭國腳改變了比賽動態。「他擁有一切應有的質素。他是一位絕對傑出的球員，在我看來毫無疑問，他是世界上最好的中場球員。」 摩連奴在記者會上如此評價。