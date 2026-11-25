效力曼城長達十年的中場大師奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）再次到訪伊蒂哈德倒戈曼城，依然受到球迷拉起橫額歡迎，與昔日的前線好拍檔艾寧夏蘭特（Erling Haaland）相見歡，「他可能是曼城最出色的球員，大家都很想念他」。



今仗是迪布尼轉投拿玻里後，再度以客隊球員身分踏足伊蒂哈德。曼城近期深陷英超財務違規案，正面臨重罰甚至被褫奪冠軍，但迪布尼賽前訪問時向舊東家深情「表白」，強調場外風波「永遠不會改變」他對曼城的感情，亦無損球隊過去十年的榮譽。即使離開曼城超過一季，迪布尼依然會將曼城形容為 「我的球會」。

迪布尼重返伊蒂哈德受到球迷歡迎。（路透社）

曼城球迷對舊將報以掌聲，看台為他舉起印有「我們的國王（King Kev）」的致敬TIFO。迪布尼在熟悉的伊蒂哈德未能攻破舊東家，75分鐘退下火線，賽後與菲爾科頓等舊隊友相見歡，當中夏蘭特賽後向昔日前線好拍檔表掛念之情，「奇雲（迪布尼）可能是曼城史上最出色的球員，今天從球迷的熱情也略知一二，大家都很想念他，我也十分掛念他。」

主場曼城球迷為迪布尼準備小型TIFO。（Getty Images）

夏蘭特與迪布尼賽後相見歡。（Getty Images）

曼城今仗罕有主場換上「暗橙色」戰衣出擊，全場62.7%的控球率，但以橫傳與回傳居多，難以撕破拿玻里防線，前線王牌艾寧夏蘭特在嚴密看管下接近「隱形」，全場僅得一次射門。曼城靠小將保亞迪（Ayyoub Bouaddi）射入加盟後的首個入球追平，卓基（Rayan Cherki）86分鐘右路窄角度勁射破網，為球隊追成2：2，力保1分。

賽後主帥馬列斯卡（Enzo Maresca）對和局表示「收貨」，「我們一直都渴望三分，但如果贏不了球，最重要的是不要輸。我們接受了這一分，5場比賽過後積10分，我認為這是一個不錯的結果。」夏蘭特則直斥球隊表現「不夠好」，坦言失球太輕易，無法按自己想要的方式控制戰局。卓基亦指球隊踢得缺乏活力，「我不在乎入球，我只想贏」。

入球機器夏蘭特今仗失靈。（路透社）

歐聯聯賽階段第5輪，小將保亞迪射入加盟曼城後首球，曼城主場2：2和拿玻里。（路透社）

凱倫破網挑釁曼城看台 賽後社媒再補一刀

迪布尼隊友凱倫力壓馬克古希（Marc Guéhi）射入先開紀錄，為拿玻里取得領先。自小是曼聯忠實球迷以及曾效力曼聯兩季的凱倫，在攻破曼城大門後，隨即衝向主場看台做出挑釁慶祝動作，意味「曼徹斯特只有一支球隊」，「是的，確實是這個意思，不過只是開個玩笑。這是曼城和曼聯之間的競爭，顯然我和曼聯有著很深的淵源，我對曼城沒有任何意見，但曼聯是我的主隊。」凱倫直認不諱，「在伊蒂哈德入球感覺非常好」。

自小為曼聯球迷的凱倫入球後，向主場球迷表示「曼徹斯特只有一支球隊」。（路透社）

他賽後更在社交媒體上載慶祝照片並「追住殺」，笑言原本打算配文，「曼徹斯特是拿玻里的意大利藍」。