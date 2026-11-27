港隊女子花劍新星梁殷僑，從上年起獲得不少征戰成年組的機會，今年夏天更參加亞錦賽及世錦賽，這名15歲的女將仍然適齡出戰少年組（17歲以下）的賽事。

戰畢上周的本地公開賽後，一眾花劍小將飛往斯洛伐克沙莫林（Samorin），參加國際劍聯（FIE）花劍青少年世界盃，梁殷僑回歸少年組，未受太大壓力，以頭號種子身份殺入淘汰賽，其後6場淘汰賽合共僅失20分，最後輕鬆奪冠，生涯首度稱霸少年世界盃。



梁殷僑今年是少年世界盃頒獎台的常客，2026年已經四次打入分站最後四強，包括上站普羅旺斯，她摘下2銀2銅，繼續為生涯首個少年世盃冠軍而努力。

在斯洛伐克沙莫林上演花劍青少年世界盃，首日先進行男﹑女子少年組個人賽，梁殷僑小組賽全勝並僅失5分，以頭號種子身份晉身淘汰賽，這名15歲女將延續勇態，對手們未能為她帶來威脅，連續四場大勝﹑合共僅失12分，輕鬆晉身四強。梁殷僑面對俄羅斯劍手，再大勝一場15：1，與日本的Shino Kumamoto爭冠，梁殷僑以15：7再下一城，是今站失分最多的一場，6場淘汰賽累計僅失20分，輕鬆奪冠，首次贏得少年世界盃冠軍，亦是港隊女花第一人。

男子花劍方面，林剴晉殺入8強，可惜不敵俄羅斯劍手，無緣頒獎台。