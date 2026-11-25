香港長跑好手莊司暘的全馬成績，曾在2小時20多分鐘徘徊良久，周日（22日）他在南京馬拉松以2小時18分26秒完成，終跑入「2:20」（2小時20分）大關，成為繼黃尹雋、林穎璋之後，歷來香港第三快的全馬跑者。他獲教練陳家豪讚揚：「不是個很有潛質的選手，而是個很努力的超人」，司暘卻不覺得自己特別努力，從小與佛有緣的他相信佛學中的「無常」（Impermanence），讓他能在失意中堅持，並以一行禪師的金句，勉勵一眾正在苦苦掙扎的跑手。



莊司暘出戰南京馬拉松英姿。

莊司暘過去3年屢試屢挫 南京馬「終於做到了」

2023年華倫西亞馬拉松，當年23歲的莊司暘已跑出2小時22分32秒刷新個人最佳成績（PB），於是開始以跑入「2:20」為目標，可是之後多場比賽跟理想成績擦身而過，2025年更跑過兩槍「2:22」、一槍「2:23」。他受訪時坦言，華倫西亞馬拉松後一直以全馬2:20內為短期目標，但是突破並非他想像那樣一帆風順。

司暘認真訓練，3年來所跑的5、6場全馬都是與2:20內的目標「這麼近那麼遠」，他直言：「有時很氣餒」，但始終相信「自己即使一時未做到，也至少會在點滴變化及進步」，「大家都知我一直以來都以此為目標，又一直屢試屢挫，和我較親近的人都因此跟我一樣『肉緊』。」漸漸地，跑進2:20「由我自己一個人的目標，慢慢演化成支持着我的人的共同目標。」他形容，今次因着「緣份配合」，終於做到，「最大的感覺是終於不負自己、不負大家對我的支持。」

莊司暘南京馬拉松以2小時18分完成。

前半程有點吃力 升起「今天又是未必做到」念頭

回說今場南京馬拉松，他說頭半程時間僅僅接近目標配速，而且已經覺得有點用力，「心裏時常升起『今天又是未必做到』的念頭」。司暘半程時間1小時10分8秒，只比跑進2:20的配速慢10秒左右，後半程逐漸看到多一點希望，「當時一個人自己跑，又不想常看錶打亂節奏，不知跑得快還是慢，只知道不斷念佛及提醒自己保持平穩，細水長流。」

後半程愈跑愈快見希望

司暘前半程每公里平均配速維持在3分17秒至3分22秒之間，他後勁更凌厲，5至30公里的pacing從前5公里平均的3分17秒，提速至3分13秒，30至35公里再加快至3分12秒，最後一段仍維持到3分15秒，他回想當時情況，「見到5公里的分段越來越快，慢慢才越來越有把握。然而一日未到終點都不知會發生什麼，還是專注在佛號（編按：有佛教信仰的跑者，會一邊跑步一邊默念佛號）及平穩的節奏上，就這樣一步一步地跑出來，1公里1公里地闖出來，時間也是頭半程意想不到的。」

司暘認為，跑者狀態變化多端，比賽時亦有很多涉及天氣、風向、賽道、領先集團等外在因素與變故，「一時的配速與原本目標時而接近又遠離，心情可能會隨之而起起伏伏，我當下只能做的就是守住身心，讓結果隨緣。」對於25公里一段突然大爆發愈跑愈快，司暘稱該路段平坦順風，加上半程後更放膽發力，又遇上前方有選手作為目標追趕，終順利以2小時18分26秒完成，達成目標。

即使寫下佳績，司暘謙遜如昔，「如果在世界層面上去比較，這成績還是很普通的，但我覺得由我原本更普通的成績去進步到現在，這個過程有很多人事物成就着」。他感謝教練陳家豪及姚潔貞在過去7、8年來在體育、心理及經濟上的支持，以及去年曾在體院指導他10個月的村尾慎悅教練，「在跟他學習的過程中雖然艱苦，但得到很大的磨練及啟發，感覺自己在技術、視野及心理韌性方面好像有點進步。」即使那段時間沒有做到任何重大成績，司暘認為那10個月時間是「成就今場的重要養分，因為我比以前更有規劃及部署地準備這場比賽，跑姿也好像比較有效率。」

莊司暘（中）感謝教練陳家豪（左）和訓練拍檔張耀樑（右）。（資料圖片／鄭子峰攝）

他亦感謝兩位練習拍檔張耀樑和不願開名的「M同學」彼此支持，以及在他賽前患上感冒的弟弟，為免傳染他而由原本跟他同房，「天寒地凍期間主動隔離自己出廳睡，無聲卻溫暖。」

莊司暘在南京馬拉松衝線一刻雙手合十。（IG）

從小與佛結緣 「煩惱會起，但也更懂得伏」

從緣份配合寫下佳績，到比賽期間專注念佛，「守住身心，結果隨緣」，司暘字裏行間充滿禪意，「媽媽及一些親戚耳濡目染下，從小已經有緣接觸到佛教。真正深入了解多一些是大學的時候。」

他是個充滿想法的年輕人，教練陳家豪指司暘賽前會「比較多嘢諗」，司暘指出，「佛陀的教導的確能令自己認識痛苦及離苦。內心仍然時常有煩惱，但從佛教中學到一些面對及解脫的方法，煩惱會起，但也更懂得伏。」信仰幫助他在逆境中一樣能保持心態平穩，「賽事期間分段沒有達標時，依然堅持平穩踏實地跑，沒有太多急躁，我覺得反而令自己更加安穩，速度自然地越來越快。」

莊司暘出戰南京馬拉松。

長期目標：出戰2030年多哈亞運 全馬跑進2小時14分

司暘今次在全馬突破了時間目標，接下來他會以出戰2030年多哈亞運會為長期目標，並期望未來能在全馬跑入2小時14分以內（目前香港紀錄為黃尹雋2024年創下的2小時15分26秒）。他自知不足，「正如家豪Sir所說，若然要令全馬更上一層樓，全馬以下的距離也要突破，所以之後會放更多精神在半馬以下的距離。不過最重要的目標還是保持平穩地練習，持續地練，時間一定不會太差，也是突破的基礎。」

教練陳⁠家豪形容他「不是個很有潛質的選手，而是個『很努力的超人』，司暘自言「不覺得自己特別努力」，謙稱是家豪Sir過獎，「尤其了解到專業水平的運動員，例如日本的運動員，隨便一個強豪學校的中學生都已經有自己的努力程度。」

「我本身並非很目標為本的人，就算做不到目標，我頂多失望一會，但我還是會繼續跑。令自己堅持這麼久，可能也因為享受持續練習的充實過程。」教練的鼓勵，夥伴的支持，家人的理解，一一成為幫助他愈跑愈快的助燃劑，「也因為覺得其實自己本來可以，壯志未酬的心也令自己一次又一次站起來。」

莊司暘從小與佛結緣，信仰幫助他在逆境中亦能保持心態平穩。（資料圖片）

「起起伏伏一定會有，相信無常，必有柳暗花明之時」

請他與其他仍在掙扎中的跑友分享心得，司暘寫道：「因果不昧，相續地用心去做，始終會有所收穫。起起伏伏一定會有，如果相信無常，就會發現當下的困境，也一定只是一時的，必然會有柳暗花明的時候。」

他分享一行禪師在著作《No Death, No Fear: Comforting Wisdom for Life》（中譯：《你可以不怕死》）中關於無常（Impermanence）的開示：「正因為有無常，一切才有可能，生命本身才有可能。如果一粒玉米不是無常的，它就永遠無法轉化為玉米稈；如果玉米稈不是無常的，它就永遠無法結出我們吃的玉米穗。」（原文：Thanks to impermanence, everything is possible. Life itself is possible. If a grain of corn is not impermanent, it can never be transformed into a stalk of corn. If the stalk were not impermanent, it could never provide us with the ear of corn we eat.）

香港男子馬拉松紀錄演進：

Paul Spowage 2小時21分10秒／1984年／倫敦馬拉松

黃尹雋 2小時20分58秒／2019年／防府馬拉松

紀嘉文 2小時19分48秒／2021年／華倫西亞馬拉松

黃尹雋 2小時16分22秒 ／2023年／柏林馬拉松

林穎璋 2小時15分31秒／2024年／福岡國際馬拉松

黃尹雋 2小時15分26秒 ／2024年／福州馬拉松

