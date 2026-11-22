香港長跑好手莊司暘在南京馬拉松傳來喜訊，以2小時18分26秒成績完賽，成為本地歷來第五位全馬跑進2小20分鐘內的跑手，亦是歷來第三最快的成績。



莊司暘南京馬拉松以2小時18分完成，寫下香港男子全馬歷代第三快成績。

26歲的莊司暘，3年前與訓練夥伴兼好友張耀樑雙雙首度入選港隊，出戰韓國大邱國際馬拉松。兩人繼那一年渣馬後，在韓國攜手再創個人最佳成績（PB）。司暘一直朝着全馬2小時20分鐘以下的成績邁進，這些年來歷盡起起跌跌，今次終能在南京達到，他的多年恩師陳家豪透露，司暘取得佳績後哭着跟他說了句：「終住得咗，多謝你」，家豪亦為對方感到很開心，「睇住佢大，中間經歷過高高低低，而且全馬訓練跟比賽成績常常不成正比，很多因素會影響到，係好『蝦人』跑的，他真是跑得不錯。」

莊司暘出戰南京馬拉松。

家豪讚揚，司暘吸收過往好與不好的經驗，「今次在各方面都做得好好，發揮到天時地利人和」，同時坦言，頭半程時少少擔心他後半程會累。司暘半程時間1小時10分8秒，已相當不俗，每公里平均配速維持在3分17秒至3分22秒之間，不料他後勁更凌厲，25至30公里的pacing從前5公里平均的3分17秒，提速至3分13秒，30至35公里再加快至3分12秒，最後一段仍維持到3分15秒，最終順利首度跑進2小時20分，更寫下2小時18分26秒佳績，亦是香港男子全馬跑手歷代第三最快成績。

陳家豪以教練身份見證愛徒莊司暘（中）成長，右為張耀樑。（資料圖片／鄭子峰攝）

家豪指出，司暘以「220」為目標多年，成績曾多次徘徊在2小時20多分鐘之間，因此今次替司暘感到很開心，「希望他能繼續突破」。惟站在教練角度分析，他坦言司暘若要進一步提升上另一層次，必須先提高基礎速度，「如果要再快，他的5K、10K、半馬的水平必須再提高，先可以再升級。」

莊司暘出戰南京馬拉松。

家豪亦分享，「對我來說感到很興奮，現時網上有很多世界級運動員分享出來的訓練方法，我很多學生也跟隨了，但司暘一路以來仍跟着我的方向去練，每一課練習均跟我分享他的感受，很多謝他對我的信任」，並感言，「在現今這個年代，實在很難得」。家豪稱，就算拿到世界級選手的課表亦不會有用，「你必須長年累月去打底，累積回來。」

家豪認為，司暘今次的成績亦證明，「我們一直以來所行的方向無錯，我亦都很多謝佢」。他形容，司暘「不是個天生很有潛質的選手，而是個好努力的超人」，讚揚對方總是付出120%的努力。全程緊張見證愛徒的分段成績，「到最後衝線看到成績，好感動，真是想喊出來。」開心的不止他一人，家豪說，「很多跑友跟我一樣，看到司暘今次的突破都感動到想哭。」司暘摯友張耀樑更在IG限時動態中稱：「真係喊咗出嚟，我要平復吓。」

香港男子馬拉松紀錄演進：

Paul Spowage 2小時21分10秒／1984年／倫敦馬拉松

黃尹雋 2小時20分58秒／2019年／防府馬拉松

紀嘉文 2小時19分48秒／2021年／華倫西亞馬拉松

黃尹雋 2小時16分22秒 ／2023年／柏林馬拉松

林穎璋 2小時15分31秒／2024年／福岡國際馬拉松

黃尹雋 2小時15分26秒 ／2024年／福州馬拉松



香港男子馬拉松紀錄近年持續突破，黃尹雋3度刷新港績，最戲劇性一幕為2024年12月1日林穎璋在日本福岡國際馬拉松以2小時15分31秒改寫香港紀錄後，黃尹雋隨即在兩星期後的福州馬拉松跑出2小時15分26秒重奪紀錄，並保持至今。紀嘉文2021年在華倫西亞跑出2小時19分48秒，亦曾一度刷新港績，周漢聶2023年於布拉格國際馬拉松以2小時19分55秒跑入「220」。今次莊司暘成為香港第5位跑進「Sub 220」的跑手，成績僅次黃尹雋、林穎璋二人之後，為歷代第三快。