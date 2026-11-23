五年前的東京奧運，或許是吳諾弘（Lawrence）第一次以劍擊運動員的身份被看見。運動員生涯始終有限，27歲的吳諾弘即將卸下戰袍，踏入人生的另一章節。

在旁人眼中，吳諾弘的成績或許不算最亮眼，曾戰奧運﹑主場的全運會奪金﹑亞錦賽個人8強等，對Lawrence來說已是十分滿足，打過美好的仗已是無憾。

攝影：趙子晉



平時活躍在社交網站的吳諾弘，再度披起劍擊服，角逐本地的「康文署劍擊公開賽」，不敵師弟陸浚諾8強止步，亦是他今年第一次躋身本地賽的8強。「自己打多年公開賽，從未試過這樣（32強止步），像是無論是誰站在我對面，我也贏不了。老實說我對今次賽事的信心也不大，只是今次走線相對容易。」

（趙子晉攝）

吳諾弘上季同樣四出征戰，不同分站亦晉身正賽圈，同時在思考前程。畢竟運動員不是終生職業，總有一天會變換跑道，Lawrence思考運動員生涯可以維持多久，直至今季有明確的決定，今季首兩站未有參賽，至明年的香港站大獎賽，甚有可能是吳諾弘的最後一舞。

「我一直在思考，做運動員的目標是什麼，可以走得多遠，運動員總有退役的一日，而我很快便『轉字頭』，人生有其他不同的規劃，同時需要考慮家庭等不同因素，總要面對現實。我已經比很多人幸運，十年來無憂無慮地追夢。」即使吳諾弘即將卸下劍手身份，他計劃未來專注教練行列，為本地劍擊培育更多新一代。

（趙子晉攝）

即將告別運動員生涯，回首10年的全職時光，以近年亮眼的港隊男子花劍成績而言，吳諾弘或許不是成績最亮麗的一個，曾出戰東京奧運，全運會主場奪金，已是一張圓滿的成績單。

「多年的生涯或多或少總有遺憾，我反而會記住那些美好的畫面，就像東京奧運﹑全運會奪金﹑亞錦賽個人8強﹑世錦賽32強等，或許外人覺得不算什麼亮眼的成績，在我而言一切都是美好的回憶。與隊友們多年的相處，練習時無憂無慮，『柴娃娃』又一天的感覺相信以後都很難再有，所以難免不捨。」

教練Gregory Koenig（左起）、吳諾弘、張家朗、梁千雨、蔡俊彥、教練Zomparelli Maurizio。（梁鵬威攝）

那料這21歲的小子首戰奧運，便在自己一棒取下7分。（高詩琦攝）

港隊男子花劍人才輩出，何承謙﹑林浩朗等後浪湧現，吳諾弘曾經也是被衝擊的一人，必然受到一定的壓力，他更享受這種獨有的競爭，「當然隊中有競爭必定有壓力，尤其是師弟們的衝擊，被超越的感覺當然不好受，但這份競爭是運動員獨有，與其平平淡淡過運動員生涯，不如更多互相競爭﹑高低起伏，畢竟這種競爭在未來也再難遇到。」

（趙子晉攝）