女足熱話｜澳洲女將28歲掛靴　為愛轉攻另一戰場　原來背後有洋蔥

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-27 14:26

「幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍然為你豁出去」，為了愛情放棄事業，看似是電視劇橋段，原來現實世界也在上演。 澳洲女足球隊墨爾本城前鋒多臣，在足球生涯高峰的28歲，為了男友而急流勇退，原來這是一個關於「迫不得已」的故事。

28歲墨爾本城前鋒多臣（Rhali Dobson），早前宣布戰畢周四（25日）對珀斯光輝一仗，便結束球員生涯，揭開人生新一頁。多臣於告別戰攻入開紀錄的一球，結果墨爾本城以2：1奏凱。

多臣在足球生涯告別戰攻入先開紀錄一球。（Getty Images）

正職是職業治療師的多臣，今仗完場後成為焦點，她走到場邊與隊友相擁，及後再與男朋友Matt擁抱。想不到男友突然從袋中拿出戒指跪地求婚，現場即時起哄，多臣哭成淚人，二人甜蜜親吻，一眾隊友衝前與他們擁作一團。足球生涯最後一仗有進帳又贏波，加上男朋友求婚，多臣的告別戰看似完美。

多臣的淚水悲喜交集，為何她才28歲就急流勇退？原來正與未婚夫有關。多臣的未婚夫Matt在2月驗出腦癌復發，為了愛人，她忍痛離開綠茵場，專注陪伴未婚夫，與他一同打人生最重要的一場仗。

現年28歲的墨爾本城前鋒多臣，以一場勝仗結束球員生涯。（Getty Images）

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這名28歲的澳洲女將說：「Matt早在6年前驗出腦內有腫瘤，及後施手術後移除，可惜在今年2月的定期檢查時，再度驗出有陰影，其後確認是腫瘤。」

多臣的未婚夫即將展開惡鬥癌魔的長途戰，他將於5月底先接受放射性治療，及後接受長達12個月的化療，希望再一次擊退癌症。Matt及早發現復發，多臣至今仍然對未婚夫的病情樂觀，直言陪伴未婚夫比一切事情重要：「他是我整個世界。」

多臣男朋友賽後求婚，使多臣哭成淚人。（Getty Images）

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