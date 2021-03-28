花式溜冰︱陳巍再挫羽生結弦世錦賽三連霸　誰令日本冰王子變第三

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-28 18:42

今屆花式溜冰世界錦標賽，陳巍、羽生結弦一雙王者一如賽前預料展開連場激鬥，不過兩人之間竟然出現「第三者」？ 羽生在短節目領先失手倒地的陳巍，自由滑陳巍以五組四周跳收復失地，後上反勝封王。亞軍卻不是羽生結弦，而是他的17歲小師弟鍵山優真。

26歲的日本冰王子羽生結弦，是不少年輕選手的偶像，21歲的耶魯生陳巍正是其中之一。近年羽生結弦不時受傷患困擾，以難度跳躍動作見稱的陳巍乘勢而起，自2018年冬季奧運男子個人賽只得第五名以來，從未落敗。

2018年世錦賽陳巍在羽生結弦因傷避戰下首度封王，2019年羽生在傷患困擾中勉力出戰之下敗陣，去年賽事因新冠肺炎疫情取消，今年是兩人首度十足狀態下在世錦賽交鋒。

陳巍在短節目失手，落後羽生結弦超過8分，只得第三。（美聯社）

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第三者出現

日前短節目（Short Program）上，陳巍失手倒地，失分不少。羽生結弦以106.98分領先，陳巍得98.85分，暫列第三，兩人之間有個陌生名字：鍵山優真。

只有17歲的鍵山，一臉稚氣，加上身高只有160cm，猶如孩子一樣。然而音樂一響，他輕靈而細膩的動作，令人印象深刻。短節目取下100.96的高分，名字排在在兩大高手之間。

羽生結弦說自己在自由滑無故失去平衡感。（美聯社）

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羽生結弦自由滑失手

真正的考驗當然是4分鐘的自由滑（Free Skate），往往在落後下更搏命的陳巍，再次顯示強大心理質素，他在一套動作中五次俐落造出不同的四周跳動作，豪取222.03分，並以總分320.88連續三屆世錦賽封王，並連續取得10項賽事冠軍。

猶記得陳巍2018冬奧在短節目失手，只排第17位，他之後在自由滑以近乎完美的六次四周跳追上至第五位，今次他再次施展凌厲後勁，「我不會說今次是我歷來在自由滑的最佳表現，但必定是我會永遠記住的一次。」

相反，羽生結弦自由滑頭三組跳躍動作均有些微失手，只得全場第四的182.2分，總分289.18，以2.59分之差，只得第三。賽後他直言很沮喪，「我好像一次又一次失去平衡，只能確保自己不會倒下。」他說整體感覺其實不差，練習時也不俗，「可是一到我出場時，突然間失去平衡力。」

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鍵山優真在今屆世錦賽意外摘下一面銀牌。（美聯社）

今屆賽事最大驚喜，首推由少年組首度上成人組越級挑戰的鍵山優真。他繼短節目後，自由滑也得到全場第2的190.81分，力壓大師兄羽生結弦得第二位。17歲的他為名將之後，爸爸是昔日曾三奪日本全國冠軍、曾兩度出戰冬奧的鍵山正和，父親目前是他的教練。

陳巍向來視羽生結弦為偶像，如今只有21歲的他已成為新一輩的努力目標。鍵山優真去年受訪時曾稱，「我尚未到達他的水平，但希望將來我能跟他平起平坐地在比賽中角逐」，那一天相信較他來得更快，這位2020年少年世錦賽亞軍得主，在頒獎台跟陳巍只有一步之遙。

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