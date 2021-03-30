撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-30 20:40

本地球圈接連爆出多宗爭議事件，香港足球總會今日（30日）晚上召開周年大會，主席貝鈞奇就性別歧視風波及菁英盃補賽問題回應。

愉園教練鮑家耀及球員林衍廷早前於對天水圍飛馬的賽事後，分別被投訴言論涉及對球證羅碧芝性別歧視及性騷擾。足總今晚舉行周年大會，主席貝鈞奇於會後受訪，指女權及平等是全球比較「敏感」的議題，當中牽涉各種條例及法律意見，個人難以評論。

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不過，他指足總定必會透過董事會討論有關投訴，並由紀律委員會調查與處分，強調當局會「按程序辦事」，「需要證實各方的說法，也要聆聽愉園的解釋，希望大家冷靜過後能有深入討論。」

足總舉行會員大會，主席貝鈞奇回應近日多宗爭議事件。（袁志浩攝）

對於近日有女足球員聯署，要求足總就事件公開道歉，貝鈞奇重申事件並不涉及足總職員違規，但會尊重外界提出的任何意見。他又稱，球隊跟球證發生言語衝突，是多年來都存在的問題，足總會檢討球證水平，但相信VAR技術短期內在港難以推行。

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理文最多被罰8萬 足總或從輕發落

至於有關理文跟愉園的菁英盃準決賽補賽，足總今日下午公布理文不會參賽，因此愉園直入決賽，將於4月7日鬥東方龍獅爭冠。足總在新聞稿中提及，董事會將就理文退賽進行討論；然而貝鈞奇補充，已違規的理文的最終仍會由紀律委員會處分，「既然秘書處想先擺上董事會討論，也沒有問題。」

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根據菁英盃賽事章程，若球會於賽事展開、及該隊已進行首場賽事後退出，會被罰款不多於8萬元。而2005年晨曦因出戰亞協盃而棄戰聯賽，足總當時就曾召開紀律委員會，判罰晨曦0：3落敗，及支付當日賽事費用的一半。貝鈞奇表達個人意見，指事件由誤解及疏忽引起，或「從輕發落」，「大家在某方面協調不妥當，理文有自己想法，希望能互相諒解。」

理文早前與愉園在港超聯交手，菁英盃的爭議令兩軍踢得充滿火藥味（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

諷刺的是，足總當日在理文已表達「不參賽」的立場下，仍以「體育精神」為由決定補賽，強調希望用「公平競技」的方法決出勝負，結果事與願違，由愉園不戰而勝。貝鈞奇為理文拒戰而感到遺憾，「希望大家尊重賽制，各個球會都支持足總賽事，令年青球員更多比賽。」