女足熱話｜中國征韓爭奧運資格　狠批對手違協議　韓國四字反駁

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-07 16:43

中國跟韓國將爭奪今屆東京奧運女子足球亞洲區最後一張入場券，比賽踢兩回合主客制，分別於本月8日及13日上演。 為減低職球員感染新冠肺炎的風險，先客後主的中國隊昨日率先「全副武裝」飛抵韓國，卻鬧出風波。

據內地傳媒報導，中國跟韓國兩地足協早前已達成協議，雙方會互相為職球員提供「隔離便利」措施，包括專人接待、在機場入境時於安排「快捷通道」等，唯一要求是客隊遵守主隊的防疫規定。

不過中國媒體指出，韓國並未有按「約定」提供以上安排。報導引述中國女足隨行「防疫官」戚軍指，球隊在機場經過兩個半小時「折騰」，才登上隊巴前往下榻酒店。

中國女足在機場等待入境檢查，有媒體稱球員經歷「巨大生理消耗」：（按圖放大）

內媒批韓國搞小動作

有記者就表示，球隊至少經過6個檢查點，並填報了眾多繁複的表格，形容是「巨大生理消耗」，「中國女足所有人員都帶著厚重的行李在機場大廳等候，很多人都已經露出了疲憊的神情。球隊在非常難受的情況下，在混亂嘈雜的環境中完成了一系列檢查！」

內媒清一色批評韓國足協「放飛機」、「搞小動作」，但同時強調中國女足「不懼怕任何困難，可以在比賽中展現風采」。

中韓女足兩年前曾於東亞足球錦標賽交鋒，當時兩隊踢成0：0平手，但最終韓國贏得亞軍，中國只得季軍。（Getty Images）

韓國足協反駁「難以理解」

事件發生翌日，韓國媒體Best Eleven發表報導反駁中方批評，稱韓國足協相關人士對中國媒體的說法感到難以理解，因韓方已盡力為入境提供方便，「中國女足連同職員，大約有40至50人，所以多花了一些時間。我們聯繫了航班和機場安全人員來幫助他們能夠順利入境，並沒有作出任何妨礙。」

有份入選奧運隊的靚女李玟娥，被譽為「韓國足球女神」：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

內地網上輿論意見不一，有人認為中國足協應以牙還牙，在韓國女足接下來作客中國時「禮尚往來」。

至於有心水清的網民就質疑中國女足「沒出過國嗎？」，指「在哪出關基本都是一個小時，兩個小時就唧唧歪歪」；又有球迷直言「50個人入境2個半小時已經很快了」，並相信韓國足協只是民間組織，沒能力違反防疫措施，認為事件屬正常入境，只是媒體「瞎炒作」。