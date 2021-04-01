足球熱話│土耳其球員圓夢　CCTV意外捕捉感動一刻　網民：太真實

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-01 16:54

土耳其一名球員27歲才首度獲得國家隊徵召，對他來說，這是夢想成真的一刻。他接獲通知時率真的反應，意外被閉路電視捕捉到，成為一時熱話。

對全世界大部份球迷來說，奧斯杜克（Alpaslan Ozturk）的名字鮮為人知，但在世界盃歐洲區外圍賽土耳其鬥拉脫維亞前夕，他成名了。

這位27歲的守將出生於比利時，早年曾為比利時青年梯隊披甲，但父母皆為土耳其人，最終他亦決定代表土耳其。不過他只入選過土耳其U20、U21，甚至國家隊B隊，始終與大國腳無緣，而且自2014年起，未再被土耳其徵召過。

奧斯杜克現效力土耳其超級聯賽球隊葛迪比。（NTV Spor #MaskeniTak Facebook圖片）

奧斯杜克今季效力土耳其超級聯賽球隊葛迪比（Goztepe），結果憑出色的表現入選土耳其對拉脫維亞的世盃外大軍名單。這次是他首度晉身大國腳之列，接獲通知的那一剎，他又會有什麼反應？

葛迪比近日在官方社文媒體上發布一段短片，原來奧斯杜克被告知自己入選土耳其大國腳當下，正身處球隊訓練設施內，他瘋狂慶祝的畫面，通通被CCTV紀錄下來。

閉路電視拍下球員超真實反應逐格睇：

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從鏡頭可見，奧斯杜克甫踏入訓練中心，已激動得拍了接待處枱面幾次，他邊傾電話邊行，又變得冷靜下來，似乎十分專心地聆聽電話內容。

大約10秒過後，電話的另一邊相信傳來了好消息，奧斯杜克立即興奮得雙腳跳起來，他緊握拳頭，重覆跳起不下10次；收線之後亦振臂向天高呼，在旁的保安見狀被嚇得發呆，也許是認為眼前的球員「黐線」了。

奧斯杜克首度入選國家隊。（Göztepe Spor Kulübü Facebook）

奧斯杜克似乎也意識到自己太「浮誇」，他隨即告知保安自己入選的喜訊，期間又激動得拍枱數次，這時保安才恍然大悟，更上前跟奧斯杜克擊掌及相擁。網民紛紛轉發有關短片，認為球員的反應太真實，令人感動。

雖然奧斯杜克結果在該場世盃外只列後備，最終也未有被派上陣，但既然入選國家隊的夢想都能夠實現了，還有什麼是不可能？

他早前接受訪問時曾說，「只要繼續努力、全情投入，夢想並非遙不可及，所有事都有可能發生。」

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