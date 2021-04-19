港超歧視風波│林衍廷停賽或提早收咧　鮑家耀同被重罰考慮上訴

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-19 21:42

港超球隊愉園早前身陷性別歧視及性騷擾風波，事件發生一個月後，足總今日（19日）終於判罰兩人分別停賽10場，但林衍廷或可因足總機制而避過提早「收咧」。

愉園教練鮑家耀及球員林衍廷上月鬥天水圍飛馬賽事後，分別被指控言論涉及對球證羅碧芝性別歧視及性騷擾。足總今日召開紀律委員會，就兩人的不檢行為進行聆訊。

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被指性騷擾的愉園球員林衍廷今日到足總出席終紀律聆訊。（袁志浩攝）

愉園主帥鮑家耀在林衍廷之後約半小時抵達足總。（袁志浩攝）

經過約兩小時的會議，足總結果裁定林衍廷違反《紀律章則》第15.1條，即「以任何方式侮辱他人，尤其是使用攻擊性動作或言語，或違反了公平競賽之原則，或展示有違體育精神的行為」，向他處以停賽10場。

雖然愉園今季連同次循環及第三循環聯賽，只剩下7場比賽，這或意味林衍廷會提早「收咧」，並須於下季繼續停賽。不過，足總准許球員以罰款代替部份停賽，以此案為例，林衍廷可選擇於首5場比賽停賽，然後罰款港幣25000元「買起」餘下場數。

至於鮑家耀就違反《紀律章則》第15.2.1條，即「通過關於種族、膚色、語言、宗教或出身，利用輕蔑、歧視或詆毀之言語或行為侵犯某人或某群人之尊嚴」，同被停賽10場，並禁止在停賽期間進入賽事場地，以及罰款3000元。

兩人仍有權在48小時內就判決提出上訴，愉園表示，球隊會接納足總對林衍廷的判決，惟會就鮑家耀的判罰考慮提出上訴。

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至於理文今日亦因早前退出菁英盃而受審，按章程球隊有機會被罰款不多於8萬元，但足總主席貝鈞奇曾表示該隊有機會被「從輕發落」。理文最終被罰款3000元。

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現年21歲的林衍廷司職左閘，曾效力富力R&F、夢想FC等球隊，曾奪得香港足球明星選舉「最佳青年球員」獎項，並於2018年代表港隊出戰印尼亞運。至於已退役多年的鮑家耀，球員年代踢過東方及晨曦等球會，現為愉園男子及女子足球隊主教練。