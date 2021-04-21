【中超】3萬球迷入場獲讚「震驚世界」　被網民一圖秒殺狠狠打臉

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-21 14:37

新一季中超昨晚開鑼，廣州隊（前稱：廣州恆大）跟廣州城（前稱：廣州富力）合演「廣州打吡」。比賽吸引近30000名球迷觀戰，被中國媒體形容為「世界之最」，可是旋即被當地網民提出證據即場打臉。

賽前開幕儀式率先出現尷尬一幕，皆因按慣例，中超衛冕球隊隊長都會捧着冠軍獎盃進場。然而上屆冠軍江蘇蘇寧經已退出，結果改由女工作人員攜帶獎盃乘小型飛機從天而降，再交至贊助商手中。

今屆中超開幕禮改由工作人員帶獎盃入場。（新華社）

入場人數「震驚世界」？

不過更值得留意的是，這場揭幕戰吸引共27866名觀眾入場。目前疫情在世界各地仍然肆虐、歐洲五大聯賽仍限制球迷進場的情況下，這個數字的確令人驚訝，中國媒體大力讚賞，「是創下了新冠肺炎疫情爆發以來的現場觀眾數量的世界之最！」

報導指中超要求為每位入場球迷進行「仔細的防疫檢查」，保障球迷「絕對安全」；而入場數字繼早前中國女足主場鬥韓國女足的約1萬人後再創新高，更是「再次震驚世界」。

作者指中超早在上賽季末期已開放售票，每場限制幾千名球迷進場，「已是領先了世界上其他聯賽」；又稱如今有約3萬人觀賽，是「體現了中國防疫工作成功」，更是「對中國足球乃至中國體育事業發展有歷史性推動作用」，認為距離回復主客場制「並不遙遠了」。

這場廣州打吡有接近30000人入場。（新華社）

被網民提證據狠狠打臉

可是中國網民未有盡信消息，甚至認為報道是「虛假繁榮」、「自己騙自己」，紛紛提出質疑。有人指出上周澳洲澳式足球聯賽（AFL）一場賽事，現場觀眾已高達54000人，「別瞎編了！我們防疫做的的確很好，但吹牛就沒意思。」

同時有球迷亦諷刺道：「只要定語加得夠多，誰都是世界第一。不如說是2021年4月20日晚9時的世界之最，然後下一場比賽又可以做世界之最了。」

上周一場由West Coast Eagles 對 Collingwood的AFL賽事，官網指有超過50000名球迷入場（紅框示）。（AFL官網）

陳俊樂（藍衫16號）正選上陣為廣州城踢足全場。（新華社）

+ 8 + 8 + 8

陳俊樂正選為廣州城上陣

這場比賽另一個焦點，就是香港足球代表隊成員陳俊樂為廣州城正選披甲。這位25歲中場踢足90分鐘，更間接為製造入球，此子直線妙傳予隊友落底傳中，逼使對方擺烏龍。可是兩隊最終踢成2：2平手，和氣收場。