【歐聯】哥迪奧拿自嘲為PSG而失眠　隔空幫尼馬「指點迷津」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-28 12:38

歐聯4強首回合今晚深夜由巴黎聖日耳門（PSG）主場迎戰曼城，「藍月亮」領隊哥迪奧拿賽前「瘋狂」出口術，向對手主力尼馬「對症下藥」。

PSG上季曾殺入歐聯決賽，最終雖飲恨而回，然而曼城已連續三屆於8強出局。哥迪奧拿先強調「英超冠軍比歐聯錦標更重要」，似乎想為球員減壓。

他及後更向對手送上高帽，聲稱沒有防守戰術能攔得下PSG的豪華鋒線，並自嘲因此而失眠：「他們太好了，我昨晚嘗試睡個好覺，但只有在不想PSG時才做得到！」

哥迪奧拿在歐聯4強首回合對PSG前出口術。（Getty Images）

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哥帥誇讚尼馬變「祈福黨」

這位主帥亦向PSG主力尼馬「落手」，嘗試動搖敵軍軍心。他憶述當年執掌巴塞時，曾在世界冠軍球會盃跟仍效力山度士的尼馬交手，賽前以「山度士之王」形容這位天才球員，「看他踢波很賞心悅目，我很喜歡做他的觀眾。他背負的是巴西的希望，要穿起巴西隊10號球衣並不容易。」

哥帥頓時化身為「祈福黨」，幫尼馬指點迷津，「我很肯定，若果他仍留在巴塞隆拿，他們會再贏多兩至三屆歐聯冠軍。」PSG跟尼馬的合約在明年夏天就完結，有傳尼馬因PSG在歐聯缺乏競爭能力而感到不滿，大有機會重投巴塞，哥帥此舉擺明是「對症下藥」。

尼馬認為PSG近年成績漸有起色，暗示自己大有機會留隊。（Getty Images）

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不過，尼馬卻選擇以心平氣和地回應，他認為PSG近年一直進步───連續兩年殺入歐聯4強，是「走在正確的道路上」，「現在人們說到PSG，會說這是全世界六大最強的球會之一，贏得了許多尊重，這是我在PSG最開心的一個球季。」

他又澄清外界對自己的誤解，「我向來都保持專業態度，當下目標就是贏歐聯。這就是球隊在半準決賽能戰勝拜仁的原因。今次我們也會出盡全力，擊敗曼城。」

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