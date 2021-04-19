香港足球│足總擺烏龍累港甲賽事延期　球迷轟難以接受：業餘水準

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-19 16:54

香港低組別足球聯賽早前重開，誰料兩個月內卻再遇「奇景」，一場男子甲組聯賽被逼取消，原因竟是主辦方香港足球總會犯下一個低級錯誤。

繼上個月香港女子足球聯賽及男子丙組足球聯賽接連出現「古惑門框」，連累有關賽事延期後，足總旗下賽事在過去周日（18日）再度發生「離奇事件」。

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重溫本地足球賽事的「古惑門框」（按圖放大）：

事緣當日原定上演兩場賽事，分別為港丙的葛士寶朋友鬥西貢，以及港甲永義地產對和富大埔。據了解，足總一直租用馬鞍山運動場作比賽之用，惟在官方網頁及聯絡球會時卻錯誤寫上「馬鞍山遊樂場」。結果頭場球員抵達馬鞍山遊樂場熱身後，因發現該場地竟已被其他公眾人士租用而揭發足總出錯。

雖然足總立即「轉場」至鄰近的馬鞍山運動場，頭場賽事亦順利舉行，但尾場卻「難逃一劫」。尾場球隊和富大埔門將李瀚灝透露，當日球隊在下午約兩時集合，出發不久始收到球迷通知，指比賽地點有變，「大家也不知道發生什麼事，還以為是球迷睇錯，但到了球場，才發現場地果然被足總搞混了。」

和富大埔守門員李瀚灝直言足總的錯誤「低級過低級」。（資料圖片）

球迷球員炮轟：無厘頭犯錯

由於馬鞍山遊樂場屬人造草場，而馬鞍山運動場則使用真草，尾場兩隊球員因未有準備合適波鞋，結果球證決定將該場賽事取消。李瀚灝指，球員每周預留時間練習跟比賽，卻因一個「無厘頭」的理由在球場空等半小時後解散，完全是浪費時間。他坦言事件罕有，是自己踢波多年來首次，「這種低級過低級的犯錯，自己約朋友踢波也沒可能發生，何況是足球總會？」

事件隨即在網上引起熱議，有大埔擁躉表示大感無奈，也有球迷認為足總行政失當，令涉事球隊跟球迷白行一趟。有人更直言足總每年獲政府跟賽馬會資助上千萬港元，卻可鬧出如此「國際笑話」，態度業餘得「連中學班會都不如」，也形容事件是「香港足球寫照」。

被足總「撈亂」而鬧出風波的兩個球場：（按圖放大）

足總稱溝通錯誤 強調會仔細檢討

更令李瀚灝氣憤的，是足總的處理手法，「隊友曾經上足總網查證，當時已見地點顯示為『馬鞍山運動場』，我們不知道他們是何時改動的，但不應只顧更正資料，卻沒有派人通知球隊有關消息。」

足總回應查詢時承認，在「比賽場地編配及溝通出現錯誤」，令賽事未能如期舉行，將安排補賽；又指對有關犯錯會「仔細檢討並積極作出改善」。

至於有球迷發現，馬鞍山遊樂場在當日尾場賽事原定開賽時間（下午3時半）並未有人租用，質疑足總何不立即租用該時段，讓比賽如期舉行。消息指，因場地每個時段僅可租用90分鐘，並不足夠應付一場比賽（上、下半場各45分鐘，中場休息15分鐘，共105分鐘），足總慣常做法是為兩場賽事租用3個時段，而當日前後兩個時段都已被租用，故唯有將比賽押後。