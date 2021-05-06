【歐聯】全英超決賽背後的第三勢力　兩隊頭號功臣同來自李斯特城

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-06 13:30

今季歐聯再度上演全英超對決，由車路士與曼城爭奪錦標，兩軍躋決賽的主要元素竟然是……李斯特城？ 曼城在歐聯4強次回合憑馬列斯梅開二度，順利淘汰巴黎聖日耳門；車路士中場簡迪縱然沒有進賬，卻是球隊的無名英雄，今仗再度展示驚人的覆蓋能力，亦有參與兩個入球過程，連續兩場蟬聯最佳球員。 無獨有偶，馬列斯與簡迪也是李斯特城舊將。

英超「雙藍」曼城與車路士包辦歐聯決賽席位，繼2019年後再度上演全英超決賽，英超另一支「藍軍」李斯特城竟然居功至偉。

「藍月亮」曼城創球會歷史，首度闖入歐聯決賽，李斯特城舊將馬列斯在4強兩回合表現亮眼，先在首回合以一記「射穿牆」罰球奠勝，次回合完成兩個反擊梅開二度，個人包辦3個入球，成為球隊的出線頭號功臣。

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馬列斯在歐聯4強次回合梅開二度，助曼城淘汰PSG，首度躋身決賽。（Getty Images）

重溫馬列斯兩個入球過程，先有艾達臣精準長傳策動入球：

+ 6 + 6 + 6

【再有馬列斯把握快攻射成2：0（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

另一名前李城球員尼高路簡迪，代表車路士在歐聯4強登場，在首回合已顯示自己極大的覆蓋能力，助攻助守，結果獲選為該仗最佳球員。

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簡迪次回合在史丹福橋持續有好表現，兩個入球的過程也有他的身影，首球由簡迪策動交給夏維斯起腳挑射中楣，再由華拿門前補中開紀錄；簡迪在末段前場逼搶成功，取得控球權後分邊給普列錫傳中，美臣蒙特門前撞射奠勝。

簡迪繼續覆蓋中場大範圍，助攻助守，同時參與兩個入球的過程。（Getty Images）

車路士眾將瘋狂慶祝：

+ 3 + 3 + 3

如今的簡迪已再進化，不再只是一名單純防守的中場，而是一名助攻助守的全能中場，從今場的數據證明一切。今仗全場製造3次機會﹑4次進入禁區及85%傳球成功率，進攻方面的貢獻不容忽視。

簡迪在防守上仍能兼顧，4次解圍﹑4次搶截﹑100%爭頂成功率及4次對抗爭奪成功，將簡迪形容為全能中場，當之無愧，簡迪今仗再度獲選為最佳球員。

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簡迪連續兩場成為最佳球員。（Getty Images）

馬列斯與簡迪兩名李斯特城舊將，當年合力締造英超奪冠奇蹟，可惜「位置變了各有隊友」，如今二人各為其主，並齊齊在歐聯4強中發光發熱，在月尾的歐聯決賽會師伊斯坦堡，一決高下。

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