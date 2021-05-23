甘肅馬拉松｜中國超馬一哥梁晶遇難　2018年來港作賽曾違規惹爭議

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-05-23 12:53

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，因極端天氣造成悲劇，截至今早（23日）已有21人遇難。 罹難者當中，包括2018年曾來港參賽、曾惹來「搶水」疑雲的內地跑手梁晶。

甘肅山地馬拉松賽周六（22日）下午1時左右，在高海拔賽段、賽道20公里至31公里處降下冰雹、凍雨、更刮起大風及急速降溫，極端天氣令多名參賽人士不適及失溫，從網上圖片更可見多名跑手瑟縮、亦有人受傷。

《新華社》報道指，賽事共172人參賽，截至今日上午9時半，發現21人遇難，其餘151人無恙，當中8人輕傷，已送院治理，報道指當局派出700多人搜救，惟賽道地形複雜、加上晚間急速降溫，令搜救困難。

從微博照片可見，跑手因失溫而瑟縮。（微博）

其中多間內地媒體報道，2018年曾來港參與「香港100」越野賽的中國跑手梁晶，在意外後一直失聯，其教練魏普龍其後確認，梁晶在比賽中不幸遇難，終年31歲。梁晶為中國超馬紀錄保持者，他在2018年濟南12小時超馬以151.2公里的戰績，刷新中國12小時超馬紀錄，早前在江南100英里賽事以18小時24分23秒的成績，刷新賽道紀錄下奪冠，連年佳績令他獲內地跑友譽為「梁神」，據指他雖然有極高成就，但事實上他是在升讀大學後才因健身而接觸跑步，一口氣就能跑10公里，因而對跑步產生興趣、再獲得此後的成就。

不過，梁晶在2018年來港參與「香港100」時，曾因在非補給點違規補給，即使首名衝線仍被取消資格，及後有不止一名行山人士稱突然被梁晶抽走水樽，有人因而向賽會投訴。

事後梁晶透過賽會的聲明解釋：「因為自己和路上的徒步者產生了溝通上的誤會，他在全力以赴比賽的途中，希望用自己的空水瓶交換徒步者裝滿水的水瓶，並以為已經得到了徒步者的允許，所以在拿到水瓶夠（後）便繼續比賽，對於這個誤會，他個人也表示十分的惋惜，也對自己衝動的行為表示抱歉，並表示不會再讓這樣的事情發生。」

【香港100】梁晶違例補給被DQ失冠 行山人士：被他搶水樽

除梁晶外，在甘肅馬拉松中不幸遇難的著名跑手，亦包括全國殘疾人田徑錦標賽10000米冠軍黃關軍，內媒《搜狐體育》引述黃關軍的好友指，已向主辦方證實黃不幸離世的消息，《搜狐》指該名黃的友人哭道：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」教人心酸。