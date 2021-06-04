大帽山行山路線｜甲龍林徑多樹蔭啱夏天行　落斜為主小心越野單車

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-06-04 17:26

甲龍林徑是位於大欖郊野公園內西部的一段林中小徑，連接着荃錦坳與石崗雷公田。前段幾乎全是林蔭小徑，在夏天走亦不致汗流浹背。初段至中段，同時亦是一條落山的單車徑，不少的越野單車愛好者，會乘車到荃錦坳甲龍林徑開始，然後一直沿單車徑下降至河背水塘引水道。所以，當你欣賞途中景色的同時，亦要留意單車。 長度：4.5公里 時間：2小時

路旁的樹都是單一品種，高度相約，這是因為政府早年在大欖一帶植林都用同一樹種的關係，例如紅膠木和白千層。路上一些比較空曠的位置，可清楚望見大帽山、觀音山、元朗八鄉等地。接近石崗一段全是下山的階級，建議行山人士不要從石崗出發，否則就要爬許多石級，會較為吃力。

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導賞點

1. 傳意牌

林徑的傳意牌有別於一般的直述方式，設置亦有所不同，以兩層的形式，上面是問題，翻起上面的一塊才可以找到答案，這樣頗有趣味及挑戰性，令學習的效果更佳。

設施：燒烤場、傳意牌、洗手間。

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交通資料 起點：於​港鐵荃灣站或荃灣西站乘搭九巴51號，看見大帽山郊野公園的牌匾後（郊野公園站）下車。 終點：沿引水道行至石崗軍營站，乘搭九巴51號返回荃灣；或沿荃錦公路續行至石崗村乘搭專線小巴72號往元朗

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：甲龍林徑】

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