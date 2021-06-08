【F1阿塞拜疆站．拆局】佩雷斯護法變大佬　奪投紅牛首冠盡顯功架

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-08 15:30

紅牛二號車手的凳仔是「三煞位」，過去兩名車手先後被「叮走」，今季換上非青訓產品佩雷斯，外界對墨西哥「溫柔哥」期望甚高，紅牛方面更表示不急於與佩雷斯傾續約。 經過瘋狂的阿塞拜疆站，佩雷斯由「護法」變「大佬」，奪得加盟紅牛以來首個分站冠軍，恰如其分。「溫柔哥」手執分站冠軍，看來留效「大牛」成數甚高。

紅牛二號車手唔易做，既要協助「大佬」韋斯達賓遮風擋雨，又要在危難關頭挺身而出，有時更要配合車隊戰術。韋斯達賓近兩任的「大牛」拍檔，加斯利與艾邦的功夫未夠，分別半季及季半便被「叮走」，如今找來非紅牛的佩雷斯（Sergio Perez）夥拍韋少。

紅牛話事人漢拿（Christian Horner）曾明言，韋少拍檔毋須太快，但不能太慢。佩雷斯初來報到，要短時間內適應紅牛的RB16B戰車，又要「即插即用」交到貨，確實有難度，今季首5個分站最佳只是第4名，並未能拉近與咸美頓及韋斯達賓的距離。

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墨西哥「溫柔哥」的履歷，外界對他甚有期望，季初卻錄得如此表現，立即傳來質疑聲音。佩雷斯與紅牛僅簽一年的合約，「大牛」高層靴文馬高（Helmut Marko）直言最快暑假才會開始考慮來季的車手合約事宜。

紅牛二號車手﹑韋斯達賓隊友，這份工絕不易做。（資料圖片／Getty Images）

佩雷斯加盟首5站成績：

來到剛過去的阿塞拜疆站，佩雷斯用一個分站證明自己的價值。「溫柔哥」雖然只能以第7名起步，首圈立即追上第4位，並在第8個圈超越陸克萊，緊隨韋斯達賓。

咸美頓的隊友保達斯今站晨早無影，全場在前十過外的位置，紅牛罕有地一打二，亦是「大牛」最期待的畫面。當佩雷斯戰車進入維修站換胎後，更在咸美頓的前方出現，「溫柔哥」立即變身「護法」，一直擋住咸美頓的去路，與保持超過1秒的距離，令對手吃盡苦頭，得個睇字，同時讓「大佬」韋斯達賓拉開近4秒的距離。

以往韋斯達賓無遮無掩承受平治的攻勢，今站在佩雷斯的保護下，連中段出動安全車亦輕鬆過渡，繼續保持領先位置，這正是紅牛車隊希望佩雷斯做到的第一點。

佩雷斯戲劇性奪分站冠軍 一個原因致末段大混戰

佩雷斯今站大部分時間充當韋斯達賓的護法，一直擋住咸美頓的來襲。（Getty Images）

阿塞拜疆站前10位：

+ 4 + 4 + 4

冠軍在望，韋少竟然在末段爆胎炒車收場，佩雷斯變成場上唯一的紅牛車手，突然肩負起取分的重任，誓要力保分站冠軍。「溫柔哥」也要硬起來，重新起步時即使反應稍慢，一度被咸美頓爬頭，他亦嘗試移近對方施壓，結果咸美頓因煞車失誤衝出賽道，佩雷斯奪得加盟後首個分站冠軍。

佩雷斯臨危受命奪得加盟紅牛首個分站冠軍。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

佩雷斯臨危受命，力抗壓力未有自爆，再一次在極混亂的分站中取得生涯第二勝，並做到當韋少出事時挺身而出，這個分站冠軍對他意義重大。

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佩雷斯一個分站，滿足紅牛兩大要求，漢拿直言佩雷斯今站的表現盡顯級數，「佩雷斯力阻咸美頓時，全是級數的表現，當我們失去韋斯達賓後，佩雷斯有能力帶戰車率先衝線，今站的表現正是車隊一直渴望的。」

漢拿大打開口牌，「溫柔哥」與紅牛的新合約還會遠嗎？

與紅牛有關係的車手包辦今站頒獎台。（Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

阿塞拜疆站後車手榜形勢：