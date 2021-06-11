歐國盃經典回憶｜C朗拿度兩次決賽落淚　見證男孩到男人的成長

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-11 15:38

C朗拿度在歐國盃決賽兩度落淚，球迷見證了一個小男孩成長為一個男人。在2004年，19歲的C朗初戰大賽，與費高、雷哥斯達等前輩合力，幫葡萄牙打入決賽，但不敵希臘得亞軍，當年C朗失望得哭成淚人，要教練史高拉利安慰。在12年後的2016年，31歲的C朗以隊長身分領葡萄牙歷史性贏得歐國盃，按捺不住喜悅的淚水。

在2004年，C朗加盟曼聯才一個球季，還是球壇的超新星，擅長盤扭突破，但傳球及射門的時機常被人批評。C朗的崛起，遇上葡萄牙「黃金一代」的黃昏，他與古圖、雷哥斯達及費高等前輩一起在家鄉出戰歐國盃。C朗表現搶鏡，很快就佔據國家隊正選，在整屆賽事攻入兩球，包括在4強對荷蘭先開紀錄，幫葡萄牙以2：1贏波入決賽。可惜，C朗遇上球壇史上其中一個最大的奇蹟，葡萄牙以0：1不敵希臘，失落冠軍。賽後，C朗十分傷心，哭得淚眼紅紅，要教練史高拉利安慰。

【2004年歐國盃決賽，C朗賽後哭成淚人】

這屆歐國盃後，C朗快速成長，成為當世其中一名最佳球員，亦接過費高的擔子，繼續為葡萄牙史上首個大賽冠軍而努力。在2008年，葡萄牙8強止步，到2012年，葡萄牙踢到4強被淘汰。在職業生涯最巔峰的兩屆賽事，C朗都未能幫到葡萄牙贏冠軍。

【2016年歐國盃決賽，C朗經歷過山車般的心情】

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到2016年，C朗已經踏入30大關，他再不是那個在邊路瘋狂盤扭突破的小子，而是一位射術精純的全面鋒將。那屆葡萄牙在分組賽出線都危危乎，全靠C朗在最後一輪分組賽梅開二度，踢和匈牙利3：3，他們晉級淘汰賽。之後，葡萄牙在16強加時贏克羅地亞，到8強以互射12碼挫波蘭，4強面對威爾斯，C朗及師弟拿尼各建一功，以2：0擊敗對手。

決賽面對大熱法國，C朗出師未捷先受傷，在25分鐘退下火線，將隊長臂章交給拿尼。儘管C朗受傷，但他沒有倒下，他在場邊如教練般激勵隊友，最後葡萄牙靠艾達盧比斯在109分鐘入波，踢完加時以1：0打敗法國，取得國家隊史上首個大賽冠軍。尤西比奧及費高未能完成的任務，終於由C朗做到。年輕時被稱為「喊包」的C朗，賽後也忍不住喜悅的淚水。

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