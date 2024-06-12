歐國盃C組｜英格蘭穩出線丹麥存隱憂　斯洛文尼亞隨時有驚喜

歐洲國家盃2024上演在即，C組有再次被視為冠軍熱門的英格蘭，以及上屆他們的四強手下敗將丹麥。同組塞爾維亞及斯洛文尼亞兩支黑馬，能否為他們帶來威脅？



2024歐國盃賽制：

今屆歐國盃決賽周由24隊角逐，分為A至F共6個分組，每組由4支球隊組成。每組頭兩名共12隊直接晉身16強，餘下4個名額由6組的第3名球隊競逐，最高分的4隊出線。



歐國盃Ｃ組分組賽賽程：

第一輪：

16/6（日） 深夜12：00 斯洛文尼斯 VS 丹麥

16/6（日） 深夜3：00 塞爾維亞 VS 英格蘭



第二輪：

20/6（四） 晚上9：00 斯洛文尼亞 VS 塞爾維亞

20/6（四） 深夜12：00 丹麥 VS 英格蘭



第三輪：

25/6（二） 深夜3：00 英格蘭 VS 斯洛文尼亞

25/6（二） 深夜3：00 丹麥 VS 塞爾維亞



英格蘭 - 中前場極強大後防有隱憂

世界排名：第4位

外圍賽成績：C組首名（8戰6勝2和）

教練：修夫基

主力球員：哈利卡尼、比寧咸、迪格蘭賴斯

上屆成績：亞軍



哈尼卡尼能否帶領英格蘭奪冠？（Getty Images）

中前場人才鼎盛

英格蘭又一次被視為冠軍熱門。上屆闖入決賽帶點驚喜，修夫基換人調動爭議下跟意大利互射十二碼失落冠軍。2022世界盃令人失望地8強止步，今屆成績會決定領隊修夫基在國家隊前途。

英軍擁有令人艷羨的中前場陣容，隊長哈利卡尼這位王牌射手領軍，翼鋒有沙卡、科頓、高爾彭馬、哥頓、保雲、艾斯6個全部有速度而功能各異的球員選擇，比寧咸去年夏天加盟皇家馬德里之後全面開發進攻天賦，修夫基將他放在哪個位置、以及如何使用他，是個有趣課題。

比寧咸能否在英格蘭踢出在皇馬中的進攻高效表現？（Getty Images）

後防重大隱憂遇強隊難樂觀

去年9月開始英格蘭由4-3-3轉踢4-2-3-1陣式，比寧咸自此放在中鋒身後的10號位，支援單箭頭卡尼，科頓、彭馬也能踢這位置；兩個防守中場，迪格蘭賴斯是必然正選，身邊拍檔會是曼聯小將高比馬恩奴、阿歷山大阿諾特和干拿加歷查之中三選一，近仗友賽似乎馬恩奴機會最多，可是他跟賴斯和其他隊友暫時無甚火花。

英格蘭最大隱憂是後防，正選門將比克福特不是頂級，馬古尼因傷未能入選，另一中堅史東斯到底夥拍鄧克或是馬克古希，甚至是祖高美斯和干沙，感覺都是未夠班。當然同組對手僅為塞爾維亞、斯洛文尼亞和丹麥，出線應無問題，然而能否再入決賽甚至捧盃，便要視乎這個看來頭重腳輕的陣容，能否真可以攻代守，彌補防線不足，按目前球隊整體和球員狀態來看，若遇上法國、德國等強隊，情況並不樂觀。

英格蘭今屆歐國盃最大隱憂是後防線。（Getty Images）

丹麥 - 艾歷臣火鳳重生但「鋒無力」

世界排名：第21位

外圍賽成績：H組首名（10戰7勝1和2負）

教練：尤文特（Kasper Hjulmand）

主力球員：基斯甸艾歷臣、凱倫、賀積查治

上屆成績：4強



艾歷臣上屆幾乎命喪歐國盃賽場，今屆依然是球隊進攻核心。（路透社）

攻力疲弱靠艾歷臣穿針引線

丹麥在C組整體實力僅次英格蘭，上屆在基斯甸艾歷臣心臟病發幾乎命喪歐國盃賽場之下，全軍上下一心殺入準決賽，跟英格蘭力戰至加時僅負1：2，表現備受讚賞。艾歷臣休養半年已能復出，丹麥在2022世界盃意外分組賽包尾出局，攻力疲弱問題由當時一直纏繞至今，就算是上風的賽事，控球率佔優，總是難以撕破對手防線取得入球。

陣容亦有個別位置老化問題，37歲的門將卡斯柏舒米高再次入選，他已淪為後備，隊長卡積亞也已屆35歲；26人大軍當中，19位中後場球員多達8人年過30，平均年齡達到28.6歲，反觀前線7將之中，29歲的尤素夫保臣已是年紀最大一位，前鋒平均年齡25.1歲。

丹麥助教摩頓韋賀斯（Morten Wieghorst）承認，「2023年我們在外圍賽經歷困難，重要的是最終我們能夠出線，但我們確實在部分比賽相當掙扎。」他說歐國盃決賽周情況會不一樣，因為分組對手英格蘭、斯洛文尼亞和塞爾維亞面對丹麥均不是只守不攻的球隊。

32歲的艾歷臣依然是丹麥陣中的重心人物，韋賀斯指球隊會調節打法遷就對方，由其他球員負責防務，讓艾歷臣專心發揮進攻才能，「他能在對手防線找到空間和時間並好好運用，這是他的最大強項。」艾歷臣出任攻中，支援在外圍賽攻入7球的曼聯年輕隊友凱倫，加上熱刺中場賀積查治，如能解決「鋒無力」問題，說不定能跟英格蘭力爭分組首名，否則隨時陰溝裏翻船。

丹麥今屆能走多遠，前鋒凱倫的表現相當關鍵。（Getty Images）

塞爾維亞 - 實力平平靠前鋒勉力一博

世界排名：第33位

外圍賽戰績：G組次名（8戰4勝2和2負）

教練：史杜高域（Dragan Stojković）

主力球員：阿歷山大米祖域、杜辛華荷域、杜辛泰迪治

上屆成績：未能晉身決賽周



塞爾維亞前線王牌阿歷山大米祖域。（Getty Images）

與斯洛文尼亞力爭小組第三

塞爾維亞是支欠缺星味但具一定實力的黑馬，最著名的全是攻擊球員，包括曾效力富咸的前鋒阿歷山大米祖域，還有祖雲達斯的杜辛華荷域，以及35歲老將、目前效力土耳其球會費倫巴治的杜辛泰迪治。

29歲的米祖域已赴水平一般的沙特聯賽搵食，他在希拉爾維持高效率一季攻入28球，較C朗少7球當上聯賽次席射手，外圍賽他依然是塞爾維亞入球最大泉源，7場攻入5球，再次是隊中首席射手。潛力優厚的華荷域5場入3球，泰迪治8場入2球。車路士門將柏度域預料續當副選，正選由拖連奴門將米連高域沙域（Vanja Milinkovic-Savic）把關。

近5屆世界盃塞爾維亞4度成功晉身決賽周，但他們在歐國盃命運截然不同，2006年改以塞爾維亞名義參賽一直未能打入決賽周，今次才是第一次。2000年他們曾以塞爾維亞和黑山名義置身決賽周，並晉身8強，當時他們的英文名稱為「FR Yugoslavia」（全寫為：Federal Republic of Yugoslavia）。單靠米祖域和華荷域，難望挑戰英格蘭和丹麥，從整體實力與歐國盃作戰經驗來看，塞爾維亞最大可能是跟理論上同組最弱的斯洛文尼亞爭第三，以其中一隊最佳第三名身份晉級16強。

身材高大的華荷域，是塞爾維亞前線另一大威脅。（Getty Images）

斯洛文尼亞 - 錫斯高冒起隨時有驚喜

世界排名：第57位

外圍賽成績：H組首名（10戰7勝1和2負）

教練：基克（Matjaž Kek）

主力球員：奧比歷、伊利錫、錫斯高

上屆成績：未能晉身決賽周



斯洛文尼亞由馬體會門神奧比歷把守最後一關。（Getty Images）

奧比歷統領防線＋錫斯高火速上位

今屆賽事之前，斯洛文尼亞僅曾在2000年置身歐國盃決賽周，陣中最大牌球星是馬德里體育會門神奧比歷。一支以門將最知名的球隊，加上世界排名57，為同組之中最低一隊，正路會被看淡，不過斯洛文尼亞在今屆外圍賽跟丹麥同屬H組，兩軍同樣10戰7勝1和2負得22分，僅以得失球兩球之差，被丹麥壓過以次名出線，雙方差距其實不是排名那樣明顯。

一方面，斯洛文尼亞擁有奧比歷這個世界級的好龍門，國際大賽有個好門將，本身已經佔有一定優勢，奧比歷領導下，防線可望打高半班波；而前線亦有1.95米高的錫斯高（Benjamin Sesko）冒起。這位21歲小將今季在RB萊比錫表現備受讚賞，外圍賽為斯洛文尼亞攻入5球，近期盛傳獲阿仙奴、車路士、曼聯和紐卡素等4支英超球隊青睞。錫斯高是典型「禁區之狐」，射門欲望強大，而且能以左右腳開弓，加上身材高大高空攻勢威脅力強，絕對是今屆決賽周必須留意的新星。

錫斯高今季在RB萊比錫表現備受讚賞，獲多支英超大球會看中。（Getty Images）

伊利錫闊別兩年半回歸

斯洛文尼亞今次大軍另一特別之處，就是老將伊利錫（Josip Iličić）的回歸。他在2019/20球季歐聯16強對華倫西亞次回合以4個入球將阿特蘭大送入8強，令人難忘，不料生涯闖出新高度之後患上抑鬱症，2021年11月世界盃外圍賽之後，長達兩年半時間闊別國家隊，2022年夏天離開阿特蘭大，回到斯洛文尼亞效力馬里博爾（Maribor）至今。他今年6月意外獲國家隊重召，並入選決賽周26人大軍名單。

伊利錫已經36歲，歸隊以來兩場友賽均僅後備上陣，然而復出首仗入替僅4分鐘便在阿美尼亞身上取得入球，可見級數猶在。伊利錫能勝任中前場幾乎所有位置，能傳擅射，又是死球專家，有他在陣，就算退居後備，也為斯洛文尼亞添上一張王牌。感覺上，這個陣容隨時稍稍勝過同組的塞爾維亞，甚至有力跟丹麥一戰，保守估計至少可壓過塞爾維亞得第三，如果對英格蘭能力保不失，甚或可帶來驚喜爭奪小組頭兩名。

伊利錫闊別兩年半回歸斯洛文尼亞國家隊。（Getty Images）

歐國盃C組預告總結：

英格蘭即使後防存隱憂，在C組實力仍超班，出線應不成問題。丹麥如發揮正常，理應可獲另一直線出線席位，可是他們在2022世界盃決賽周以來的表現，實在令人憂慮，攻力繼續未能改善的話，斯洛文尼亞和塞爾維亞的鋒將均具足夠級數為他們帶來麻煩。

兩隊黑馬當中，斯洛文尼亞更值得被看好，球隊持續進步，3月友賽更曾爆冷2：0擊敗C朗領軍的葡萄牙，而塞爾維亞則在退步當中，此消彼長之下，料塞爾維亞「坐四望三」，斯洛文尼亞「坐三望二」，一切視乎丹麥今屆表現是龍是蛇。