歐國盃經典回憶｜回味伍晃榮2004決賽報道　預言C朗取代費高地位

歐洲國家盃2024即將開波，說起歐國盃帶給香港人的集體回憶，不可不提已故資深體育記者伍晃榮在2004年歐國盃決賽的電視新聞報道。這段長約1分半鐘報道，可說是電視體育新聞的經典之作。

伍晃榮在旁白中甚少形容戰情，他從決賽總結這屆歐國盃，談到球壇大勢，並夠膽評論穩守突擊會對足球造成傷害。他還指費高已經力不從心，預視未來球壇會是C朗拿度及朗尼的天下。



2004年希臘在歐國盃決賽以1：0擊敗東道主葡萄牙，歷史性贏得冠軍。當年無綫的資深體育記者伍晃榮以一段約400字的稿件，配上1分半鐘的片段，報道這場經典的決賽。

伍晃榮報道2004年歐國盃決賽，希臘以1：0贏葡萄牙。（YouTube片段截圖）

伍晃榮在有限的時間內，為觀眾及球迷提供大量的資訊，當中有他對比賽及球壇大勢的看法，發人深省。

伍晃榮這段報道可以分為6個部分，第1段回顧希臘在淘汰賽全靠頭槌制勝，讓人了解這支球隊的風格；第2段就談到希臘打破東道主入決賽封王的數據；第3段是形容全場唯一的入球，希臘如複製贏捷克那樣擊敗葡萄牙。

【節錄伍晃榮預言C朗取代費高的旁白（按圖放大）】

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到第4段，伍晃榮加入他的個人看法，他認為這屆歐國盃重整了歐洲足球的秩序，踢得好的並非德國、法國、意大利等傳統勁旅，而是希臘、葡萄牙及捷克。

奈何進攻足球唔能夠改寫穩守突擊四字真言 伍晃榮

球員方面，伍晃榮覺得費高已經力不從心，到時退位讓賢的時刻，他認為C朗拿度及朗尼等年輕一代已經到了接班的時候。

【節錄伍晃榮批評穩守突擊的旁白（按圖放大）】

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在第5段，伍晃榮批評希臘穩守突擊的踢法，他認為這戰術會傷害足球，令到球迷不再入場。

在最後一段，他將歐國盃連繫到之後的雅典奧運，以煙花畫面完結這段報道。有網民將這段2004年歐國盃決賽報道放上YouTube，觀看次數超過10萬，有人大讚這篇稿寫得很靚，亦有人感嘆現在的體育稿已經比不上以前，甚至有人讚伍晃榮這段稿是藝術品。

資深體育新聞記者及主播伍晃榮，在2008年因血癌逝世，終年67歲。（影片截圖 ）

前有線新聞體育記者林普斯亦難忘伍晃榮這段報道，他在之前的專訪中講到：「呢場真係教材嚟，佢滲入主觀想法，佢話穩守突擊長此落去會令足球冇人睇，又話費高到退位讓賢嘅時候，都有心無力嘞。」

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伍晃榮報導的體育新聞，就連不懂體育的都會收看。（資料圖片）

回味伍晃榮2004年歐國盃決賽報道全文：

希臘可能料唔到，8強3場先後贏法國、捷克，都係以一個頭槌頂入，首奪國際賽冠軍。米基爾射門被救出。



人們總係錯誤地迷戀往績，當金科玉律去判斷足球，3支主辦國球隊入決賽都能夠捧盃嘅數據粉碎咗。



下半場當巴斯拿斯開出全場唯一一個角球，查列斯迪斯升高批入。葡萄牙付出無可挽救嘅代價，捷克烙印般出局嘅慘痛教訓記憶猶新，揭幕賽落敗嘅翻版嚟。



希臘、葡萄牙同捷克重整咗歐洲足球嘅新秩序，不再由德國、法國、意大利嚟主宰命運；而射門嘅年輕球員基斯甸奴（C朗拿度）亦取代老一輩球星嘅地位，擔當主角。費高亦顯得有力不從心，到達咗退位讓賢嘅時刻嘞。朗尼、基斯甸奴等後浪推前。



崇尚勝利、不惜穩守突擊嘅打法延續落去，肯定令到足球會造成傷害，徒令球迷拒絕入場嘅啫。奈何進攻足球唔能夠改寫穩守突擊四字真言。



04年係古希臘宙斯神話照耀體壇嘅一年。隊長接過銀盃之後，希臘同時伸出奧運之手，歡迎世人嚟到40日之後，雅典奧運開幕。燦爛煙花嚟到慶祝閉幕，勝利係屬於足球嘅。



無綫電視記者伍晃榮報道



伍晃榮當年報道片段：