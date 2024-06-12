歐國盃B組｜西班牙意大利克羅地亞大混戰　阿爾巴尼亞挑戰3大強隊

今屆歐洲國家盃2024，B組毫無疑問為競爭最激烈的死亡之組，集結3支世界排名前十隊伍，除西班牙及意大利兩大傳統勁旅外，又有近兩屆世界盃都表現出眾的克羅地亞；至於剩下的阿爾巴尼亞，雖陣中球員知名度不算高，亦非「易食指數五粒星」的魚腩隊。



2024歐國盃賽制：

今屆歐國盃決賽周由24隊角逐，分為A至F共6個分組，每組由4支球隊組成。每組頭兩名共12隊直接晉身16強，餘下4個名額由6組的第3名球隊競逐，最高分的4隊出線。



歐國盃B組分組賽賽程：

第一輪：

15/6（六） 深夜12：00 西班牙 VS 克羅地亞

15/6（六） 深夜3：00 意大利 VS 阿爾巴尼亞



第二輪：

19/6（三） 晚上9：00 克羅地亞 VS 阿爾巴尼亞

20/6（四） 深夜3：00 西班牙 VS 意大利



第三輪：

24/6（一） 深夜3：00 阿爾巴尼亞 VS 西班牙

24/6（一） 深夜3：00 克羅地亞 VS 意大利



西班牙 - 近況漸入佳境

世界排名：第8位

外圍賽成績：A組首名（8戰7勝1負）

教練：迪拉富安迪

主力球員：洛迪、柏迪、耶馬

上屆成績：4強



西班牙如今由洛迪坐鎮中場。（Getty Images）

經歷改朝換代，西班牙去年奪歐國聯冠軍，歐國盃外圍賽更是錄8戰7勝，+20的得失球差在所有球隊中排名第3，即使陣中世界級球星不多，但仍是今屆歐國盃奪冠熱門之一。

卡塔爾世界盃時，因遷就布斯基斯，近年穩佔曼城主力位置的洛迪需客串中堅，如今前者已從國家隊退役，後者隨即重歸防中位置，是西班牙近況如此出色的原因之一；雖然加維（Gavi）因傷未有入選，不過柏迪仍為主力之一，這支西班牙的中場實力依然值得期待。

前鋒算是他們較弱一環，莫拉達以及費倫托利斯的表現一直以來屢遭詬病，但巴塞小將耶馬在國家隊表現甚為搶眼，外圍賽2次正選上陣攻入2球，最近友賽北愛爾蘭亦貢獻兩次助攻。

小將耶馬表現搶眼。（Getty Images）

意大利 - 缺乏星味 仍在摸索之中

世界排名：第9位

外圍賽成績：C組次名（8戰4勝2負）

教練：史巴列堤

主力球員：費達歷高基艾沙、佐真奴、羅倫素柏歷堅尼

上屆成績：冠軍



基艾沙仍為意大利進攻主力。（Getty Images）

意大利為衛冕冠軍，不過「星味」比上屆更為欠奉。基艾沙仍為陣中進攻主力，但他近期狀態一般，意大利戰績亦只屬平平，在外圍賽C組被榜首英格蘭拋離6分，戰績與烏克蘭相同，以較佳對賽成績得次名晉級。

值得一提的是，意大利外圍賽時較常用4-3-3，近期在友誼賽中則嘗試3-4-2-1及4-2-3-1，似乎有意改變戰術，同時關鍵的單箭頭人選亦數度改變，所以這支意大利的戰術重心、賴以贏波的法寶到底是什麼？在球迷角度看來，或許仍不夠清晰。

意大利近四場友賽使用三名不同正選中鋒，拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）為其中之一。（Getty Images）

克羅地亞 - 整體老化現隱憂

世界排名：第10位

外圍賽成績：D組次名（8戰5勝2負）

教練：達歷

主力球員：莫迪歷、高華錫、加華度爾

上屆成績：16強



莫迪歷已38歲。（Getty Images）

「格仔軍團」在歐國聯憾負西班牙奪亞，最近兩次參加世界盃分別獲亞軍及季軍，戰績亮麗。克羅地亞的主力陣容今次未有大變化，莫迪歷、高華錫、比列錫仍是中前場主力，「面具俠」加華度爾亦續為後防主力。

克羅地亞近年大賽以韌性見稱，經常踢至十二碼階段取勝，然而陣中靈魂人物莫迪歷已38歲，在球會上陣時間亦適當減少，他體能下滑或會影響到這支球隊的整體表現；同時克羅地亞未有特別搶眼的新星，整體陣容老化亦是隱憂。

克羅地亞整體陣容變化不大。（Getty Images）

阿爾巴尼亞 - 望創奇蹟的「Underdog」

世界排名：第66位

外圍賽成績：E組首名（8戰4勝3和）

教練：施雲奴

主力球員：拉馬丹尼、迪占士堤

上屆成績：未能晉身決賽周



曾效力阿仙奴及巴塞的施雲奴，執教阿爾巴尼亞成績不錯。（Getty Images）

身處死亡之組，阿爾巴尼亞與另外三隊的實力差距不免較大。他們外圍賽以首名身份出線，為隊史首次，外圍賽同組對手實力雖不算強，但亦非弱隊，捷克與波蘭都排在他們之後。

球隊戰績出色，去年上任的主帥施雲奴功不可沒。他執教阿爾巴尼亞的勝率為53.85%，以一支多年來常被稱作「魚腩部隊」的球隊而言，已算是顯赫戰績。

阿爾巴尼亞陣中，效力歐洲頂級聯賽的球員不多，有踢車路士的波查、國際米蘭的查斯亞艾辛尼，但較多擔任後備，拉馬丹尼及迪占士堤則分別是萊切及阿特蘭大主力。

阿爾巴尼亞整體實力較弱，拉馬丹尼是四大聯賽主力之一。（Getty Images）

歐國盃B組預告總結：

西班牙雖已非十多年前那支王者之師，但如今由洛迪領銜下表現出色，預計會在B組以首名出線。

次名理論上應是意大利與克羅地亞之爭，但兩隊近況不算突出，阿爾巴尼亞亦有望在不被看好情況下創造奇蹟。雖今屆賽事有最佳第三名規則，可若彼此之間戰況激烈，或可能最終有兩隊分組賽止步。