C朗三滴歐國盃之淚　從發洩失望到面對　見證男孩到男人的成長

歐國盃留下了C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的淚水，見證了他的成長。由失望流涕到喜極而泣，今屆十六強更在半小時內抹乾失望之淚，重新站起來，為他的球隊帶來勝利與喜悅。

39歲的C朗今屆歷史性第六次參加歐國盃決賽周，以身作則，領導後輩，雄心不減，志在冠軍。在十六強葡萄牙對斯洛文尼亞的加時，C朗射失十二碼，未完場已經落淚，覺得自己對不起球迷，但在互射十二碼的決定性階段，他抹乾淚水，第一個站在十二碼點前，重新面對自己的失誤，一射入網，助葡萄牙晉級八強。

回望過去20年，C朗兩次參加歐國盃決賽，兩度落淚，球迷見證了小男孩成長為一個男人。在2004年，19歲的C朗初戰大賽，與費高、雷哥斯達等前輩合力，幫葡萄牙打入決賽，但不敵希臘得亞軍，當年C朗失望得哭成淚人，要教練史高拉利安慰。在12年後的2016年，31歲的C朗以隊長身分領葡萄牙歷史性贏得歐國盃，按捺不住喜悅的淚水。



39歲的C朗仍然是葡萄牙的重要球員。（Getty Images）

【C朗球員生涯歐國盃成績】

2004（19歲）：亞軍

2008（23歲）：8強

2012（27歲）：4強

2016（31歲）：冠軍

2020（36歲）：16強



儘管已經離開歐洲球壇參加沙特的艾納斯，但C朗仍然是葡萄牙國家隊的重要成員。在今屆歐國盃外圍賽，葡萄牙以10戰全勝的佳績晉級，C朗也是功不可沒，他個人攻入10球，可見其射術與狀態。

C朗參加過5屆決賽周，保持多項歐國盃紀錄，他合共射入14球，為史上總入球最多的球員；他合共25次披甲，也是史上上陣次數最多的球員；他合共137次攻門，也是史上埋門最多的球員。

在歐國盃前最後一場友賽，C朗梅開二度，助葡萄牙以3：0大勝愛爾蘭。（Getty Images）

「很自豪可以成為首位6次參加歐國盃決賽周的球員。我感到非常興奮，顯示了我持久的職業生涯。」C朗說：「很高興及榮幸可以幫助國家隊實現目標，當然，我們想繼續前進，贏得冠軍，這是我們最大的目標。」

過去20年的歐國盃，C朗由19歲踢到如今39歲，無一缺戰。他說：「如果球員希望擁有持久的職業生涯，就需要強大的適應能力。這是我一直嘗試去做的。我已經在最高水平踢了20年，要保持這個水平是十分困難的。只有大量的付出及努力才能實現這些數字。」

在2004年，19歲的C朗初出茅廬，一鳴驚人。（Getty Images）

在2004年，C朗加盟曼聯才一個球季，還是球壇的超新星，擅長盤扭突破，但傳球及射門的時機常被人批評。C朗的崛起，遇上葡萄牙「黃金一代」的黃昏，他與古圖、雷哥斯達及費高等前輩一起在家鄉出戰歐國盃。

C朗表現搶鏡，很快就佔據國家隊正選，在整屆賽事攻入兩球，包括在4強對荷蘭先開紀錄，幫葡萄牙以2：1贏波入決賽。可惜，C朗遇上球壇史上其中一個最大的奇蹟「希臘神話」，葡萄牙以0：1不敵希臘，失落冠軍。賽後，C朗十分傷心，哭得淚眼紅紅，要教練史高拉利安慰。

【2004年歐國盃決賽，C朗賽後哭成淚人】

這屆歐國盃後，C朗快速成長，成為當世其中一名最佳球員，亦接過費高的擔子，繼續為葡萄牙史上首個大賽冠軍而努力。在2008年，葡萄牙8強止步，到2012年，葡萄牙踢到4強被淘汰。在職業生涯最巔峰的兩屆賽事，C朗都未能幫到葡萄牙贏冠軍。

【2016年歐國盃決賽，C朗經歷過山車般的心情】

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到2016年，C朗已經踏入30大關，他再不是那個在邊路瘋狂盤扭突破的小子，而是一位射術精純的全面鋒將。那屆葡萄牙在分組賽出線都危危乎，全靠C朗在最後一輪分組賽梅開二度，踢和匈牙利3：3，他們晉級淘汰賽。之後，葡萄牙在16強加時贏克羅地亞，到8強以互射十二碼挫波蘭，4強面對威爾斯，C朗及師弟拿尼各建一功，以2：0擊敗對手。

決賽面對大熱法國，C朗出師未捷先受傷，在25分鐘退下火線，將隊長臂章交給拿尼。儘管C朗受傷，但他沒有倒下，他在場邊如教練般激勵隊友，最後葡萄牙靠艾達盧比斯在109分鐘入波，踢完加時以1：0打敗法國，取得國家隊史上首個大賽冠軍。

尤西比奧及費高未能完成的任務，終於由C朗做到。年輕時被稱為「喊包」的C朗，賽後也忍不住喜悅的淚水。

在2024年，C朗再劍指冠軍。（Getty Images）

在2024年，C朗雄心未減，仍然仰望冠軍，希望為葡萄牙再次贏得錦標。他說：「我們擁有贏冠軍的所有條件，但我們會逐步、逐場去實踐，同時保持信念，相信我們能夠贏得勝利。」

「無論對葡萄牙足球，還是放諸世界球壇，我們在2016年的成就絕對上歷史性的。目前，我們要腳踏實地，但亦要有雄心壯志，看看能否再取勝。」

雖然C朗在分組賽未有入球，但葡萄牙表現可人，首兩戰贏波，提早晉級淘汰賽，小組首名晉級。在十六強對斯洛文尼亞，葡萄牙戰至加時，在完加時上半場前獲得十二碼，隊長C朗操刀射失，被對方門將奧比歷撲出。C朗十分失望及懊惱，充滿自責，流下男兒淚，隊友紛紛圍住他安慰。

歐國盃2024十六強，C朗在加時射失十二碼後落淚。（Getty Images）

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踢完120分鐘後，葡萄牙及斯洛文尼亞仍然未有紀錄，進入互射十二碼階段。在加時「宴客」的C朗再勇敢承擔責任，代表葡萄牙主射第一輪，一射入網，之後向球迷做出道歉動作，希望球迷原諒他在加時射失。在門將迪奧高哥斯達神勇表現下，葡萄牙在互射十二碼以3：0擊敗斯洛文尼亞晉級八強。

C朗要由一眾隊友安慰。（Getty Images）

雖然在加時射失過，但去到互射十二碼階段，C朗還是代表葡萄牙第一個站上十二碼點。他說：「無論失敗與否，我都會為葡萄牙國家隊的球衣盡最大的努力。我一生都會這樣做，我已經這樣做了20年，正如你所看到的，我（在加時）射失了十二碼，但我想在互射十二碼第一個操刀。

「因為當隊長必須承擔責任時，我必須承擔責任。你不能害怕，我從不害怕面對事情，有時我做得對，有時我做得不對，但你永不會在我身上聽到放棄。」

C朗在互射十二碼入波後，向球迷做出道歉手勢。（Getty Images）

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