九龍行山路線｜2個鐘行完鷹巢山自然教育徑　穿梭林蔭賞城市景色

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-06-13 12:15

這條自然教育徑圍繞尖山一周，起點與終點同位於大埔道，鄰近九龍山郊野公園管理站。尖山又名鷹巢山，因為山頂聚居了一些麻鷹 （黑耳鳶）而命名。 長度：3公里 時間：2小時

從起點出發，不久可下望九龍水塘的景致。教育徑兩旁種有香港獨有的、以香港植物學家胡秀英教授命名的「秀英竹」。沿路多個山谷有很多大石，走累了不妨坐下，感受一下身處自然的寧靜清新。

相比金山郊野公園，這段位於獅子山郊野公園內的山徑並沒有太多猴子，不過偶然亦有數隻在林間嬉戲。路徑從東南轉往西南後，樹蔭減少，風景豁然開朗。走上一小段石階後，有一涼亭，左邊山路通往畢架山，接着有廣闊的平台，並設有小石椅，讓遊人飽覽整個東九龍的景致。

點擊下圖看看鷹巢山自然教育徑特色風光！👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

導賞點

1. 涼亭：鷹巢山自然教育徑的中段有一涼亭。從涼亭望出去，可以遙望九龍中部，欣賞鑽石山、九龍塘、蘇屋、畢架山，及遠達葵涌貨櫃碼頭的風光。

2. 植物：教育徑植物種類繁多，其中有香港獨有的、以香港植物學家胡秀英教授命名的「秀英竹」，也有地衣、苔蘚、梭羅樹、鍚葉藤及白桂木等等不同品種的植物。

3. 麻鷹：細心觀察，在路上會發現麻鷹近距離在上空飛過。

設施：野餐地點、洗手間、傳意牌、涼亭。

更多鷹巢山自然教育徑景色（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

交通資料 起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）或81號（於港鐵沙田、太子或柯士甸站上車），在石梨貝水塘站下車，便到達自然教育徑的入口。 終點：同上。

鷹巢山自然教育徑路線圖及高度圖。（漁護署郊野樂行網站）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

了解更多夏天行山須知：

【行山】慎選夏天遠足路線避免中暑 9個郊野暴曬黑點避之則吉

10條夏天行山路線推介！走進林蔭山谷免曝曬 多補給點可輕裝上陣

【夏天行山】從選擇路線起避免中暑 必備消暑小物助身體散熱降溫

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 2 + 2 + 2

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

+ 4 + 4 + 4

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鷹巢山自然教育徑】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！