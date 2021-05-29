行山攻略｜4種裝備可變急救用品　行山鞋固定足踝　背囊搬運傷者

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-05-29 16:10

選擇裝備主要以實用、輕便、耐用、使用安全、價錢實惠及美觀為原則。無論選擇哪些裝備，一定要事先動腦筋想一想，以防患未然為原則，因為這些裝備將會在登山途中遇到意外時，擁有很多急救的功能。

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（一）衣著

登山時人體氣溫變化差異很大，穿上多層衣物代替一件式厚衣物，可以幫助保暖和有效地排汗。體溫上升時可脫下外層衣物散熱，同時避免汗水困在內層衣物內，減少因衣物濕透而著涼。

- 內層應選擇輕便、寬闊、透氣、排汗度高的衣物。 - 長袖衣物更可避免皮膚直接吸收紫外光和蚊蟲叮咬。 - 最外層的主要作用是防風擋雨，外層衣物必須防水透氣。 - 頭部散熱快，附有帽子則能保暖及保護頭部。 - 褲子應選擇較寬闊、快乾、靈活的。 - 遠足鞋應注意承托力及是否適合個人腳形，能保護腳跟、足踝為主，不同程度和路途需配合不同形式鞋子，但同樣都是愈輕巧愈好。

WMAI Tips：合適的衣著會幫助你適應野外驟變的氣溫，特別是寒冷可能造成的低體溫症和凍傷。以失足落水可能引致的輕微低溫症為例，患者需要換下濕冷的衣物，換上乾燥衣物減少皮膚表面的蒸發，由於人體會不自主的顫抖，厚實的衣物可以包裹住因為顫抖所產生的熱量。防風防雨的外套則能隔絕冷空氣的對流、傳導和輻射。

（二）雨衣及後備衣物

當你需要作戶外緊急露宿，又或是遇到全身盡濕的情況，雨衣及後備衣物對防止體溫流失起重要作用。挑選後備衣物因季節而異，一套乾爽的衣物已發揮保暖作用，但不要帶得過量，並緊記用膠袋密封。選擇雨衣除了合身和防水，還要考慮其透氣和排汗功能。

WMAI Tips：多餘的後備衣物在野外遇到意外時將會有很多用途，比如作為最貼近人體的保溫隔層、包紮患肢之後的固定和皮膚襯墊，甚至可以扭轉加壓作為止血用途等，因此最好選擇舒適柔軟的純棉衣物作後備。

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（三）背囊

質料以防水及輕軟耐磨如尼龍或其他人造纖維為合適。體積大小須以活動性質及旅程長短和使用者身材而決定。背囊的構造可分兩類：背架及無背架。有背架的背囊在使用時較舒適，但頗佔空間。無架背囊則輕巧及較為節省空間。有背架背囊可分外架及內架兩類，外

架背囊在使用時背部較為涼快及承重力較大，而內架背囊則外形較為輕巧。不論何種類形背囊，其肩帶應配有厚墊。長途用的背囊應具備腰帶，以便與肩帶共同分導背囊及其盛載物品的重量於使用者的肩及腰部，此外，更可使背囊在使用者走動時減少擺動。

WMAI Tips：背囊也是有用的野外急救物資之一，大一些的背囊可以讓病人坐進去，雙腿從背囊底部的洞穿過，由健康的同伴揹下山。背囊亦可以讓髖骨骨折病人揹在背後，大力拉緊後作為固定髖骨的工具；部份背囊內的金屬條也可以用作四肢骨折的夾板。

（四）登山鞋

一般質料較佳的運動鞋只適用於一兩個小時的平坦小徑漫步，長程遠足應穿著登山用半筒皮靴。皮質須軟硬適中，鞋底齒紋要分明及具深度，有鞋跟的更合適，踝部位置要具彈性及稍硬以保護足踝（腳眼），免至容易扭傷。鞋的尺碼應較平日穿著的便服鞋大一個碼，以便穿著較厚的襪子及避免長途遠足時，足部血管膨脹而產生逼腳的感覺。

WMAI Tips：舒適柔軟的登山鞋可預防水泡產生，防水的鞋子可以預防潮濕路徑中雙腳浸泡在濕潤鞋子裏可能造成的不適。半筒皮靴也可以在加壓之後很好的固定踝骨。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：【行山裝備】良好計劃裝備妥（一）】

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