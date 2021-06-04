香港足球｜足總CEO倡兩大方向增本地波吸引力　亞冠亞協最新情報

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-04 18:44

香港足球總會新任行政總裁譚秋朗上任四周，昨（4）日終首度會見傳媒，並大談自己對改善足總管理及本地足球的想法。 另外，足總確認香港會如期主辦亞協盃J組賽事；而傑志參戰亞冠盃分組賽的對手亦有變。

足總上月初公布由商界出身的譚秋朗成為首位港人行政總裁，然而從這位前跨國企業高層上任約1個月來甚少於公開活動露面，也未正式會見傳媒接受任何採訪。

首位港人行政總裁缺足球履歷 「以創新達至業績目標」

譚秋朗昨晚出席足總私人活動，該活動由足總高層邀請傳媒、港超球會職球員及球迷，齊齊欣賞港足鬥伊朗的世界盃亞洲區外圍賽。這位新CEO在半場時間抽空受訪，先談及港隊表現，「賽前曾跟主教練（麥柏倫）談過，球隊偏向穩守，『睇到我哋好硬』。雖然讓對手射入一球，但港隊已做得很好。」

足總新CEO譚秋朗（右二）跟一眾足總高層參加睇波活動。（袁志浩攝）

足總2011年因《鳳凰計劃》創立行政總裁一職，重溫過去3位外籍CEO：（按圖放大）

提升港足吸引力 盼兩年內迎新局面

球迷最關注的，始終是這位行政總裁的背景。甫上任就被冠以「零足球經驗」標籤，譚秋朗指足總擁有多年歷史，過去卻太傾向於運動層面，強調自己熱愛體育，可跟商界元素結合，「要成功的話，策略跟執行也很重要，我會調整架構及讓員工發揮長處。」不過他強調現階段足總並不會「瘦身」，希望能先凝聚員工，一起為足總未來打拚。

右起：足總CEO譚秋朗、副主席霍啟山、主席貝鈞奇穿起港足球衣為香港隊打氣。（袁志浩攝）

重溫港隊勇抗伊朗的精彩圖輯：（按圖放大）

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譚秋朗又提到，自己履新後短短三周，腦海中已有不少想法，目標是改善本地足球對香港人的吸引力。他道：「青少年是我們的未來，首要目標是從青訓開始；也應該提高足球人口，爭取市民認同，家長、學校及贊助商支持。這需要時間培育出來，沒有魔法。」

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然而其實這對足總來說並非新鮮事，只是過去一直沒太多成果，難免令人感覺打入世界盃的大計只是空談。譚秋朗在追問下為自己定下時限，希望在1至2年內讓廣大市民看得見「新局面」，「希望用我的方法去改變，重新燃點港人對足球熱情，在3年內有些成果；5年後，香港足球氛圍、成就達更高層次。」

去年的審計報告，曾揭露足總多項管治問題：（按圖放大）

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亞協盃月底如常上演 或開放觀眾入場

另外，足總確認亞協盃J組將如期於今月23日在香港展開，參賽外隊臺南市FC（台灣）及220體育會（蒙古）有望於月中抵港，跟東方龍獅及理文兩支香港代表於「隔離泡泡」內比賽。由於東方跟理文部份球員正隨港隊遠征巴林，據了解，相關球員返港後有望獲豁免，可於隔離期間到球場訓練與比賽。

亞洲足協（AFC）同時公布有關亞協盃分組賽詳情，比賽會在23至29日於香港大球場及將軍澳運動場上演。足總透露AFC已批准賽事開放予觀眾入場，惟最終仍有待香港政府拍板。

亞協盃J組參賽球隊（按圖放大）：

澳州球隊退出亞冠 傑志再遇日職隊

至於6月下旬會出發到泰國代表香港參加亞冠盃分組賽J組的傑志，同組對手亦有變動。AFC今日宣布所有澳洲球隊，包括FC悉尼、墨爾本城及布里斯班獅吼，因防疫及國內賽事跟亞冠賽期重疊，會全數退出亞冠分組賽及外圍賽。

這意味原先要跟墨爾本城爭奪J組最後一席的日職大阪櫻花，將自動晉身分組賽；是「藍鳥」繼2018年鬥柏雷素爾後，於亞冠再遇日本球隊。

2021亞冠盃分組賽，暫時參賽的東亞區球隊一覽（待亞洲足協最終落實）：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：