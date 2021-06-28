港足｜職業足球員協會辦全民足球日籌款　抗疫基金助解燃眉之急

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-28 18:28

足總早在2015年提出《力爭上游——萬眾一心》的五年發展計劃時，建議成立獨立職業球員工會；至今6年，香港足球圈終有職業球員組織誕生。 香港職業足球員協會（下稱：協會）今（28日）日召開記者會，宣布舉辦「全民足球挑戰賽」，為本地球員籌款。

足總近日完成董事換屆選舉，兩年前入局的前香港飛馬球員陳志康，當年曾承諾組織球員工會。足總今日召開記者會，宣布將聯同香港職業足球員協會舉辦「全民足球挑戰賽」，為受疫情影響的足球員籌款。

香港職業足球員協會聯同足總舉辦「全民足球挑戰賽」，為本地球員籌款。(袁志浩攝）

身兼協會聯合召集人的陳志康透露，協會已註冊為公司，並獨立於足總，目標是凝聚足球業界。協會第一步是舉辦活動，未來會推廣及保障香港職業球員形象跟權利。根據足總發出的新聞稿，協會將為球員提供各類服務，包括業界福利、運動員發展、職業及法律諮詢等。陳志康強調：「我們難控制球會散班等情況，但遇緊急事故，也希望有款項助球員渡過難關；長遠也幫他們轉型等。」

球員出身的足總董事陳志康，有份促成球員協會誕生。（袁志浩攝）

「非跟球會搞對立」

陳志康過去接受《01體育》專訪時曾指，籌備有關組織的最大障礙來自球會。他今日聲稱球會方面已「沒有問題」，重申組織並非球員工會，「大家能看見活動贊助商中有港超球會背後的上市公司（理文化工），我們不會幫球員問老闆加人工，令球會知道組織非要搞對抗，而是透過教育及支援球員，處理勞資間的問題，令兩者關係更緊密。」

有舉辦大型賽事經驗的「Pro event」主席金偉明，是協會另一位聯合召集人。（袁志浩攝）

成員包括多位球圈著名人士

據了解，協會成員包括現役港超球員林嘉緯、盧均宜、謝德謙、葉鴻輝、黃洋、唐建文；已掛靴的潘文迪、陳肇麒、教練郭嘉諾及陳婉婷都有份。陳志康指以上人士均是受邀加入，惟管理架構暫未有定案，「未來會再多找成員，但球員方面未必有很大增幅，主要希望能幫助管理及營運協會的人」。按協會官網資料，任何已於足總註冊，並與香港任何球會簽訂了職業合約的球員，或曾與香港任何球會簽約、現時從事足球有關行業工作的前球員，均可申請加入協會。

協會同時透過拍賣球星簽名球衣，為本地足球員籌款。（袁志浩攝）

目標籌募250萬惠及球員

「全民足球挑戰日」的受惠機構是前足總董事邱浩波擔任行政總裁的香港國際社會服務社，機構為此創立「足球員抗疫基金」，將為受疫情影響的本地球員提供一次性現金援助。

曾協助舉辦英超挑戰盃等大型賽事的國際文娛管理有限公司主席金偉明，為協會另一名聯合召集人。他坦言除了是次活動報名費，協會將拍賣球星簽名波衫，並於網上呼籲公眾捐款，目標是籌得約250萬港元，「活動成本預算是50萬，餘下200萬望能盡量讓球員受惠。」不過，他指球員申請現金援助的資格、每次發放金額等詳細資料仍有待討論，料於7月下旬才能落實。

冠忠南區門將謝德謙亦有出席記者會，他希望協會可助球員發聲。（袁志浩攝）

至於出席活動的冠忠南區守門員謝德謙，笑言因自己年紀大而「走出來」。他表示在球圈打滾多年，親眼見證各種勞資糾紛，球會散班及拖糧，最終跟球員對簿公堂，「這些事情中，沒有一個平台去幫球員，球員永遠輸蝕；希望有協會的話能多發聲，至少有人撐一撐球員。」

捐款資訊：http://www.isshk.org/zh-hant/support_us/donation/ 香港職業足球員協會及「全民足球挑戰賽」詳情：https://www.pfahk.com

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+ 3 + 3 + 3

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