【亞冠盃】傑志主帥為輪換跟攻力解畫　何振廷差距中反省不足

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-01 11:02

傑志昨（6月30日）晚於亞冠盃J組分組賽1球淨勝廣州隊（前稱廣州恒大），雖全取3分，比分差距卻似乎未符合所有球迷期望，主教練朱志光賽後如何回應？

傑志面對以U22球員組成的廣州隊，在全場24次起腳下以1：0小勝對手，賽果或未令所有球迷「收貨」。

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丹恩奴域連續三場入波助傑志小勝 廣州隊首錄三運敗

「藍鳥」主教練朱志光承認球員提高門前把握力，但指傑志過去兩仗都踢得被動，今場轉為主攻，球員仍需適應。

「搶分之餘，又要考慮讓球員休息；未能拋開比分，感覺有點時不與我。廣州隊教練問我，就連其他兩隊（大阪櫻花及泰港）都沒有壓逼他們，為何我們要逼搶，證明球隊鬥志不錯。」

朱志光接受球隊小勝一球的賽果，避免給予球員太大壓力。（傑志提供）

朱志光：贏一球都係贏

他又解釋，亞冠跟港超始終有差距，球隊狀態在缺少骨幹球員下或難以維持，因此僅作輕度輪換。而最重要的，是傑志能全取3分，朱志光道：「我們在亞冠也只是新丁，拉不開分差也不算什麼，入兩球亦不會有6分。贏一球都是贏，不應給球員太大壓力。即使大阪櫻花也只贏廣州隊兩球，所以不能怪責球員。」

何振廷今仗正選上陣，表現可圈可點。（傑志提供）

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何振廷亞冠初正選 差距中領略自身不足

「藍鳥」青訓產品何振廷首兩戰只曾後備登場，累積上陣約20分鐘，這位22歲中場今場正選披甲，表現可圈可點，下半場56分鐘便被調離場。他受訪時坦言初段心情尚未平復，踢得有點不自在，「踢不出自己應有水準，希望之後能盡快入局，比賽前也預先調整好心態。」

何振廷稱自己仍需加強體能及節奏。（傑志提供）

今屆亞冠盃分組賽雖閉門上演，惟何振廷認為比賽氣氛跟港超有頗大分別，「球員抵埗、入場儀式等都相對嚴謹，又會安排訪問，令自己更着緊地看待比賽。」

他認為泰港球員步頭快、技術好；櫻花則踢得有耐性，首循環完結後令他領略甚多，「自己體能、跑動仍差一點，衝完一段後回氣跟別人有明顯差距；節奏也要更快。」

傑志今場輪換3名球員，包括出任右翼的畢頓，他同於下半場早段被換走。（傑志提供）

連續三場有波入的丹恩奴域雖對獲勝感高興，但他認為傑志讓廣州隊踢得容易、令對手自信心提高，直指球隊表現仍有待改善。

「他們防守很不錯。有時球隊沒踢出水準卻贏波，仍代表我們是支好球隊，但若想晉級，球員必須再進步。」他透露自己會繼續給予隊友各種意見，並笑言下場其入球紀錄或有望增至40或41球。

重溫丹恩奴域將入球紀錄再推前的一刻：

傑志亞冠盃賽程： 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

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2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：