亞冠盃│賽前獲下榻酒店送驚喜　傑志靠安永佳追平鎖定小組前二

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-07 00:19

亞冠盃J組分組賽香港代表傑志再鬥泰超球隊泰港FC，賽前獲下榻酒店送上驚喜。「藍鳥」早段雖先被對方罰球直射入網，前鋒安永佳卻在短時間內用頭槌回敬一球，兩軍終以1：1踢成平手；傑志確保以小組首兩名衝線，但出線形勢未盡樂觀。

兩連勝的傑志今日出發前獲下榻酒店送上小驚喜，職員將球隊比賽照片列印出來，張貼於壁佈板上，並寫上「We are Kitchee」、「Don't give up!!」跟「Cheer up!!」等字樣，為球員打氣。

傑志下榻酒店職員為球隊送上驚喜。（IG＠justinhoct）

「藍鳥」首循環以兩球淨勝泰港，但泰港及後曾於榜首大阪櫻花身上搶得1分，實力不容輕視。球隊重用第一輪陣容，羅梓駿、丹尼、外援朴俊炯、巴爾拿及基爾頓等5名球員重返正選之列。守門員保羅、中堅艾里奧，及前線組合安永佳跟丹恩奴域，則已在13日內連續5場擔正，體能及狀態成疑。

+ 2 + 2 + 2

相反泰港跟上次交手時有4個變動，收起「10號仔」前鋒波甸及受傷的首席門將。不過泰港正選名單仍保留「3+1」外援，包括首戰幾乎射破傑志大門的馬達加斯加國腳約翰巴治奧（John Baggio），以及西班牙中場沙治奧蘇亞雷斯（Sergio Suarez）。

安永佳展示看家本領，憑頂上功夫幫傑志追和。（傑志提供）

泰港射破人牆先開紀錄 安永佳頭槌追平

泰港13分鐘於禁區頂搏得罰球，由普倫帕迪（Pakorn Prempak）主射，此子於鬥大阪櫻花時曾半場笠射入世界波，他操刀的罰球於丹恩奴域及安永佳之間穿過人牆彈地，飛身撲至的保羅亦無從挽救，傑志率先落後。

首次碰頭時傑志憑死球建功，球隊今場繼續善用身高優勢，只花5分鐘就扳平。安永佳接應角球邊走邊頂，頭槌笠入遠柱死角成1：1。這位港隊前鋒之後再有黃金機會，門前約6碼面對龍門卻「撻頭」；數分鐘後丹恩奴域入楔於小禁區內又大漏，未能助傑志反超前。

傑志中堅艾里奧亞冠盃至今踢足所有賽事，結果於上半場尾段受傷被調離場。（傑志提供）

兩隊各「食詐糊」

戰至32分鐘泰港再將皮球放入網窩，洛查拉把握右路死球機會，前柱飛剷撞入，但旁證認為越位判入球無效。完半場前踢足5戰的艾里奧追波時拉傷倒地，需由唐建文入替。

換邊後早段輪到傑志「食詐糊」，基爾頓妙傳羅梓駿右邊落底斬中，丹恩奴域門前輕鬆撞入，但旁證錯判越位羅梓駿越位在先。換走兩名主力的泰港尾段佔優，前鋒波甸右路崎角位燙射近柱，僅僅出界。

丹恩奴域今場雖未有入球，表現仍十分落力。（傑志提供）

傑志鎖定小組前二

結果傑志以1：1逼和泰港，5戰得10分鎖定取得小組首或次名，泰港則提前出局。「藍鳥」下場如淨勝大阪櫻花兩球或以上，即可奪首名出線資格；否則在計算得失球差下，只能獲小組次名。

然而若其餘組別的次名球隊包括浦項製鐵（5戰10分）、大邱FC（4戰9分）及巴吞聯（4戰9分），得失球差都比傑志好。「藍鳥」若要成為3支最佳小組次名球隊，形勢不算樂觀。

亞冠盃J組分組賽：大阪櫻花5：0廣州隊。(AFC)

另一場分組賽大阪櫻花則在輪換下，仍靠松本泰志及加藤陸次樹分別梅開二度，加上後備登場的外援泰亞高亦有進帳，以5：0大勝已提早出局的廣州隊。大阪櫻花繼續排榜首，最後一輪會遇上傑志。

若傑志晉級16強，將於9月14或15日再踢單回合制淘汰賽；小組首名球隊會有主場之利。亞洲足協日前亦公布，受新冠肺炎疫情影響，今屆亞冠半準決賽至準決賽，同踢單回合制，但會改以賽會制形式、於10月16至20日期間舉行。至於「一場過」的決賽，則在11月23日於西亞上演。

傑志亞冠盃賽程： 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

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