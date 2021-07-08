亞冠盃│NowTV直播傑志分組賽壓軸大戰　贏波即出線：望夢想成真

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-08 19:30

香港球隊傑志明晚（9日）出戰亞冠盃J組最後一輪分組賽，迎戰日職代表大阪櫻花。假如傑志全取3分、即穩奪16強資格，並成為首支晉級亞冠盃淘汰賽的香港球隊。

傑志上場僅逼和泰港，5戰得10分，雖鎖定取得小組前二，但若要憑首名出線16強，明日必須淨勝大阪櫻花兩球或以上。否則，傑志在只能獲小組次名；晉級與否，就視乎其餘4支小組次名球隊的成績。

直至目前為至，I組次名的大邱FC（4戰9分），跟F組次名的巴吞聯（4戰9分）尚餘兩輪賽事，形勢或再起變化；「藍鳥」今場如落敗或打和，在得失球差上勢陷入劣勢，出線機會將大打折扣，只有一場勝仗，才能確保出線席位。

傑志隊長黃洋直言球隊會戰鬥至最後一刻，為出線席位而努力。（傑志提供）

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許勝不許敗 隊長黃洋：望激發潛能

傑志隊長黃洋也深明今場賽事的重要性，強調己隊必須拿下勝利，方可「夢想成真」，成為首支香港球隊勇闖亞冠盃淘汰賽，寫下歷史新章。「雖然球員有疲態，但仍很正面及感興奮。我們到最後一輪依然能爭出線，證明沒浪費之前每一場比賽。即使面對強敵，我們會戰鬥到底。」

這位球隊中場重心坦言，球員難免為上場賽果而失落，但信心未有減退，「肯定的是，我們心態比大阪櫻花準備得更好、取勝慾望更強烈。希望能刺激大家爆發潛能，踢出讓球迷滿意的一仗。」

傑志主教練朱志光形容明日一戰如「決賽」。（傑志提供）

幾乎「全勤」的中堅艾里奧日前於比賽中拉傷，明日或缺陣。傑志主帥朱志光指出，球隊亦要克服其他難題，「這是我們第一次踢頭場（當地時間下午5時），溫度會有變化；球員面對如決賽般重要的比賽，也要好好處理壓力。」

他認為「藍鳥」於今屆賽事的防守表現不俗，這場若能改善進攻上的弱點，出線並非不可能。Now 633頻道將繼續直播今場分組賽，並設廣東話評述。

傑志亞冠盃賽程： 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

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